Рубль немного укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,37-62,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,39 руб. - это на 1,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 69,36 руб., опустившись на 5,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 3,2 коп. до 65,53 руб.Нефть торгуется вблизи трехмесячных максимумов, готовясь продемонстрировать рост цен по итогам третьей недели подряд.К 10:01 мск стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,1% и составила $66,57 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $61,1 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 0,6%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в четверг повысилась на 0,5%.