В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

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      Приток капитала в акции и облигации России возобновился

      10:05Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Приток капитала в акции и облигации России по итогам недели, завершившейся 18 декабря, возобновился, отмечено в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

      Приток капитала на фондовый и долговой рынки России (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации России) составил с 12 по 18 декабря $230 млн против оттока $40 млн неделей ранее.

      "Динамику рынков определили огромные притоки в фонды акций и облигаций GEM в размере $7 млрд. Оптимизм достиг пиковых значений, что пока позитивно, однако в перспективе ближайших нескольких недель риски растут", - отмечает Смольянинов.

      Приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции России) составил $70 млн против оттока $50 млн неделей ранее.

      В фондах, инвестирующих только в акции России, отток капитала составил $70 млн против $40 млн неделей ранее (четвертая неделя оттока).

      В фондах, инвестирующих в облигации России, отмечен приток $160 млн против $10 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, приток капитала составил $10 млн, как и неделей ранее.

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: капитал, облигация, фонд, акция, "БКС Глобал Маркетс"

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