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      Энергоблок № 3 Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети на ремонт

      10:24Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Энергоблок № 3 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

      Запорожская АЭС

      "В 00:00 20 декабря 2019 г. энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", - сообщает ЗАЭС.

      В работе остаются четыре энергоблока АЭС совокупной мощностью 3795 МВт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе АЭС не превышает допустимых значений.

      Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине и в Европе АЭС с установленной мощностью 6 тыс. МВт. Первый энергоблок введен в строй в 1984 г., второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 г. ЗАЭС обеспечивает 22% потребностей Украины в электроэнергии.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Европа, электроэнергия, Украина, энергоблок, Запорожская АЭС

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