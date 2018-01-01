Энергоблок № 3 Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети на ремонт

Энергоблок № 3 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

Запорожская АЭС

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."В 00:00 20 декабря 2019 г. энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", - сообщает ЗАЭС.В работе остаются четыре энергоблока АЭС совокупной мощностью 3795 МВт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе АЭС не превышает допустимых значений.Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине и в Европе АЭС с установленной мощностью 6 тыс. МВт. Первый энергоблок введен в строй в 1984 г., второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 г. ЗАЭС обеспечивает 22% потребностей Украины в электроэнергии.