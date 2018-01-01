Прибыль Nike выросла во II квартале на 32%

Чистая прибыль Nike выросла во II квартале (завершился 30 ноября) на 32% до $1,12 млрд ($0,7 на акцию) против $847 млн ($0,52 на акцию) во II квартале прошлого года.

Фото: Nike

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Выручка увеличилась на 10% до $10,3 млрд против $9,4 млрд во II квартале прошлого года, сообщает компания.Выручка Nike в Китае, включая Гонконг, Макао и Тайвань, выросла на 20% до $1,847 млрд против $1,544 млрд годом ранее. Продажи в Северной Америке увеличились на 5% до $3,982 млрд.Выручка в Европе, странах Ближнего Востока и Африки увеличилась на 10% до $2,537 млрд, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки - на 13% до $1,468 млрд.Акции Nike подешевели в четверг на 2,1%. С начала года капитализация компании выросла на 36,4% до $156,99 млрд.