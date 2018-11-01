Средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68% до 9,2% - это исторический минимум, сообщается в бюллетене Центробанка РФ "О чем говорят тренды".

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".При этом как динамика ключевой ставки, так и динамика доходности 10-летних государственных облигаций, указывает на потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок.В декабре средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,95% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье. Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 г., отмечается в обзоре федерального жилищного оператора "ДОМ.РФ."По итогам I квартала будущего года ставки 15 крупнейших ипотечных банков достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом "Жилье и городская среда" на 2020 г. (8,7%).За 10 месяцев 2019 г. выдан 1 млн ипотечных кредитов (-14,2% к 10 мес. 2018 г.) на 2,23 трлн руб. (-5,8%). Снижение вызвано низким объемом кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования: в 2019 г. их доля составила 4-5% по сравнению с 12-14% годом ранее.Объем выдачи "новой" ипотеки (без учета рефинансирования) за 10 мес. 2019 г. вырос на 2% (к 10 мес. 2018 г.) до 2,17 трлн руб., выдано около 956 тыс. "новых" кредитов (-7%).Популярностью пользуется программа ипотеки для семей с двумя и более детьми, реализованная по поручению президента РФ. После изменений ее параметров (в апреле 2019 г.) за апрель-октябрь 2019 г. выдано 30,6 тыс. кредитов на 76,3 млрд руб. В октябре доля выдачи "семейной ипотеки" в общем объеме кредитования новостроек достигла 21%.Основные участники программы: Сбербанк (51% всех выданных кредитов), ВТБ (24%), "ДОМ.РФ" (9%).Ипотечный портфель на 01.11.2019 г. достиг 8 трлн руб. (+17% к 01.11.2018, что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом - +22%), в том числе 0,6 трлн руб. ипотечных кредитов секьюритизировано (находится на балансе ипотечных агентов и ДОМ.РФ). С начала 2019 г. портфель увеличился на 939 млрд руб.Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне, риски формирования "пузыря" отсутствуют: доля фактически просроченных платежей в общем объеме задолженности по ипотеке на конец октября снизилась до 0,99% (на 0,18 п. п. ниже уровня на 01.11.2018 г.).