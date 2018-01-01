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      ГИБДД получит право проверять водителей на алкоголь и наркотики

      10:48Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". ГИБДД может получить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.

      Фото: PhotoXpress

      Сегодня ГИБДД принимает во внимание пять признаков опьянения: запах алкоголя, неустойчивую позу, нарушение речи, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.

      Проект постановления правительства, подготовленный МВД, вводит новый признак опьянения: показания приборов (средств), свидетельствующие о наличии в организме алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

      В случае принятия новых правил инспекторы ДПС смогут проводить экспресс-проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя в выдыхаемом воздухе или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.

      МВД уточнило, что водители смогут отказаться от этих обследований без правовых последствий, отмечает РИА "Новости". В данном случае речь идет о предварительной проверке, не требующей присутствия понятых и оформления документов. При положительном результате водителя направят на медосвидетельствование.

      Нововведение минимизирует субъективный подход сотрудников полиции к оценке состояния водителей, пояснило МВД.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, алкоголь, ГИБДД, наркотик, ДПС

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