ГИБДД получит право проверять водителей на алкоголь и наркотики

ГИБДД может получить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.

Фото: PhotoXpress

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Сегодня ГИБДД принимает во внимание пять признаков опьянения: запах алкоголя, неустойчивую позу, нарушение речи, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.Проект постановления правительства, подготовленный МВД, вводит новый признак опьянения: показания приборов (средств), свидетельствующие о наличии в организме алкоголя, наркотических и психотропных веществ.В случае принятия новых правил инспекторы ДПС смогут проводить экспресс-проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя в выдыхаемом воздухе или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.МВД уточнило, что водители смогут отказаться от этих обследований без правовых последствий, отмечает РИА "Новости". В данном случае речь идет о предварительной проверке, не требующей присутствия понятых и оформления документов. При положительном результате водителя направят на медосвидетельствование.Нововведение минимизирует субъективный подход сотрудников полиции к оценке состояния водителей, пояснило МВД.