В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЦБ ожидает роста ВВП в январе-июне за счет внутреннего спроса

      11:14Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Ускорение роста экономики, начавшееся в III квартале, продолжилось в IV квартале 2019 г. и сохранится в первом полугодии 2020 г., сообщается в бюллетене Центробанка РФ "О чем говорят тренды".

      На фоне оживления внутреннего спроса в экономике наметились некоторые признаки усиления инфляционного давления, которые формируют предпосылки для возврата инфляции к цели 4% к концу 2020 г.

      Темпы роста российской экономики продолжат ускоряться и, по оценкам ЦБ, выйдут на потенциальные темпы в первом полугодии 2020 г. Это произойдет в основном за счет улучшения динамики внутреннего спроса, которое позволяет компенсировать негативное влияние пониженных темпов роста мировой экономики на динамику российского экспорта. Оживление потребительских расходов, а также догоняющая динамика расходования бюджетных средств во втором полугодии способствуют ускорению роста внутреннего спроса.

      По оценке ЦБ, замедление годовой инфляции под влиянием ряда дезинфляционных факторов продолжится в начале 2020 г., когда инфляция временно опустится ниже 3%. В то же время в ноябре наметились признаки усиления инфляционного давления на фоне оживления внутреннего спроса. Вместе с прекращением действия разовых дезинфляционных факторов и отложенным эффектом от принятых в 2019 г. решений по денежно-кредитной политике это формирует предпосылки для возврата инфляции к 4% к концу 2020 г.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: ВВП РФ, внутренний спрос, экономика РФ, прогноз ЦБ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить