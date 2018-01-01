ЦБ ожидает роста ВВП в январе-июне за счет внутреннего спроса

в бюллетене Центробанка РФ Ускорение роста экономики, начавшееся в III квартале, продолжилось в IV квартале 2019 г. и сохранится в первом полугодии 2020 г., сообщается"О чем говорят тренды".

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".На фоне оживления внутреннего спроса в экономике наметились некоторые признаки усиления инфляционного давления, которые формируют предпосылки для возврата инфляции к цели 4% к концу 2020 г.Темпы роста российской экономики продолжат ускоряться и, по оценкам ЦБ, выйдут на потенциальные темпы в первом полугодии 2020 г. Это произойдет в основном за счет улучшения динамики внутреннего спроса, которое позволяет компенсировать негативное влияние пониженных темпов роста мировой экономики на динамику российского экспорта. Оживление потребительских расходов, а также догоняющая динамика расходования бюджетных средств во втором полугодии способствуют ускорению роста внутреннего спроса.По оценке ЦБ, замедление годовой инфляции под влиянием ряда дезинфляционных факторов продолжится в начале 2020 г., когда инфляция временно опустится ниже 3%. В то же время в ноябре наметились признаки усиления инфляционного давления на фоне оживления внутреннего спроса. Вместе с прекращением действия разовых дезинфляционных факторов и отложенным эффектом от принятых в 2019 г. решений по денежно-кредитной политике это формирует предпосылки для возврата инфляции к 4% к концу 2020 г.