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      Индекс доверия потребителей в Германии неожиданно снизился

      13:01Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Потребительские настроения в Германии, как ожидается, снизятся в январе, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK. Данные не соответствуют ожиданиям аналитиков и указывают на возможность ослабления потребительских расходов в стране.

      Фото: EPA/MARIJAN MURAT

      Индекс доверия потребителей к экономике Германии, который рассчитывается на основе результатов опроса около 2 тыс. человек, составил 9,6 пункта, снизившись по сравнению с 9,7 пункта в декабре. Опрошенные Reuters аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя до 9,8 пункта.

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      Исследователь GfK Рольф Бюркл отметил, что потребители были более пессимистичны в отношении общих перспектив экономического роста.

      Кроме того, снизились ожидания в отношении личных доходов. Соответствующий субиндикатор GfK упал до самого низкого уровня более чем за шесть лет.

      "Новости о сокращении рабочих мест в некоторых отраслях промышленности, таких как автомобильная промышленность и поставки автозапчастей, приводят к менее оптимистичным ожиданиям относительно доходов", - добавил Бюркл.

      Как сообщали "Вести.Экономика", согласно окончательным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat) экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в III квартале выросла на 0,1% в квартальном выражении, избежав рецессии после сокращения на 0,2% во II квартале. В годовом выражении рост ВВП ускорился с 0,3% до 0,5%.

      Ухудшение потребительских настроений служит негативным сигналом для потребительских расходов, которые поддерживали крупнейшую экономику Европы на фоне растущего внешнего давления и спада в производственном секторе.

      На прошлой неделе Центральный банк Германии снизил свой прогноз экономического роста на 2020 г. вдвое до 0,6%.

      Бундесбанк также снизил прогноз на этот год на 10 базисных пунктов до 0,5%. В то же время регулятор повысил оценку роста на 2021 г. на аналогичную величину до 1,4%.

      Рубрики: Европа

      Метки: потребительское доверие, GfK, потребительские настроения, Германия

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