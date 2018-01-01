В Сбербанке открылся первый McDonald's

Первый McDonald's в отделении Сбербанка открылся в Москве - в офисе банка на Новослободской.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

Марк Карена, генеральный директор McDonald's в России:

Гюванч Донмез, вице-президент по foodtech Mail.ru Group:

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Сбербанк и McDonald's приступили к реализации подписанных ранее соглашений: стратегическое партнерство предусматривает развитие новых для российского потребителя концепций обслуживания.В новом формате обслуживания "МакКафе Экспресс" клиенты прямо в отделении Сбербанка, расположенного в Москве по адресу Новослободская улица, дом 16, смогут выпить кофе и заказать доставку из McDonald's , используя сервис Delivery Club (входит в экосистему Сбербанка).Компании решили объединить свои технологии и уникальный опыт для разработки инновационных концепций обслуживания клиентов, аналогов которым нет ни в России, ни в мире, сообщается в пресс-релизе банка.Готовится открытие точек McDonald's, объединенных с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также рассматриваются другие варианты сотрудничества, направленные на дальнейшее улучшение клиентского пути.Одно из важнейших направление партнерства — взаимодействие в реализации социально значимых проектов."Наш совместный пилотный проект Сбербанка, "Макдоналдс" и Delivery Club позволяет сделать пребывание наших клиентов в отделениях еще более комфортным. В кратчайшие сроки нашим командам удалось реализовать интересный проект: мы выполнили обещание и открыли "МакКафе" в Сбербанке. Совершенствование клиентского опыта – наша стратегическая задача, мы надеемся, что подобный проект будет востребован среди наших клиентов"."Наше стратегическое сотрудничество со Сбербанком предоставляет прекрасные возможности для реализации целого ряда инновационных проектов в индустрии общественного питания. Вместе мы сможем не только задать новые стандарты сервиса во благо миллионов россиян, но и использовать силу наших брендов, для того чтобы привлечь больше неравнодушных людей к социальным и благотворительным инициативам"."В 2019 году мы совершили большой рывок в части операционных процессов и скорости доставки. Благодаря этому стал возможен такой проект, когда клиент получает заказ всего за 15-20 минут. Рынок доставки в России активно развивается, и я уверен, что сотрудничество с нашими партнерами привлечет к нему еще больше потребителей и внимания".Компании продолжат сотрудничество в исследованиях потребительского рынка и создания цифровой экосистемы, развивая возможности для онлайн-заказов, а также оптимизации мест для открытия новых торговых точек.