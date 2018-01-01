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      Цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 34%

      12:20Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Цена поставляемой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы выросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 г., сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

      "В декабре 2019 г. рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до $66,3 за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже $69 за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 г.", - сообщил Бунаков в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".



      "В результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту", - отметил он.

      Бунаков напомнил, что "по результатам заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 5-6 декабря в Вене страны-участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки": "Сокращение предложения всегда ведет к росту цены".

      "На рост цены нефти также влияет прогресс в урегулировании торгового спора между США и Китаем и замедление роста нефтедобычи в Соединенных Штатах. Таким образом, на следующий год вырисовывается перспектива роста котировок на углеводородное сырье. Согласно последним отчетам ОПЕК и информации международных инвестиционных банков рынок столкнется с дефицитом "черного золота", - сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: нефтепереработка, поставки нефти в Белоруссию

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