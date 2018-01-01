Ждем: средняя ставка по ипотеке может опуститься в 2020 году ниже 9% годовых

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься в 2020 г. ниже 9% годовых, заявил генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

Но мы понимаем, что в следующем году, если ничего не произойдет, она будет ниже 9%.

Свои жилищные условия за счет ипотеки улучшат в 2019 г. 1,3 млн российских семей.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Средняя ставка в этом году будет в районе 10%.Это откроет дополнительный спрос", - отметил Плутник, сообщает "Интерфакс".На уровень ставок окажут влияние запущенные в этом году госпрограмма по субсидированию ипотеки для многодетных семей и программа "Дальневосточная ипотека".В свою очередь глава Минстроя Владимир Якушев заявил накануне, что существует риск недостижения ряда показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", в частности по средней ипотечной ставке."Из 23 показателей национального проекта очевиден риск по недостижению в 2019 г. показателя по вводу жилья. Напомню, что план по паспорту нацпроекта - 88 млн кв. м жилья, прогноз - 77 млн кв. м, показатель по среднему уровню процентной ставки по ипотечному кредиту план - 8,9%, прогноз, который ожидаем - 10,1%", - отметил Якушев.Согласно рассчитанному на шесть лет нацпроекту "Жилье и городская среда" средний уровень ипотечной ставки должен составить в 2019 г. 8,9% годовых. В 2020 г. ставку намерены снизить до 8,7%, к 2021 г. - до 8,5%, к 2024 г. - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов должны увеличить к 2024 г. вдвое - с 1,1 млн до 2,26 млн кредитов.По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 9,68% в сентябре до 9,4% в октябре, обновив минимум за всю историю наблюдений.