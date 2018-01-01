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      Хафтар дал ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт

      11:50Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара дала силам, верным главе Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, 72 часа, чтобы покинуть города Триполи и Сирт, заявил представитель командующего ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

      Халифа Хафтар

      "Удары по Мисрате будут продолжаться усиленно и без остановки днем и ночью, если Мисрата не выведет свои группировки из Триполи и Сирта в течение, самое позднее, трех дней. Крайний срок вывода заканчивается в 00:00 в ночь с воскресенья на понедельник", - отмечено в заявлении ЛНА, сообщает РИА "Новости".

      После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.

      Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС приняло предложение Турции о военной помощи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

      "Признанное ООН правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании ему военной и логистической помощи, поскольку пытается отразить наступление сил, лояльных генералу Хафтару", - сообщает телеканал.

      Однако глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил, что Триполи пока не обращался к Анкаре с просьбой о военной помощи, ПНС ожидает ратификации турецким парламентом соглашения о военном сотрудничестве.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Саррадж подписали в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

      Соглашение между Турцией и ПНС, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, представят на голосование в турецком парламенте.

      Между тем Хафтар заявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Со своей стороны Саррадж заявил, что сообщения СМИ о наступлении Хафтара не соответствуют действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений к Триполи.

      Рубрики: Африка

      Метки: Ливия, НАТО, Халифа Хафтар, Триполи, ПНС

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