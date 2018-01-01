Личные данные 267 млн пользователей Facebook утекли в сеть

Личные данные более 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Об этом сообщает британская исследовательская компания Comparitech.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Доступ к базе данных Facebook с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации. Ссылка на данные пользователей была размещена на хакерских форумах.Большая часть данных принадлежит пользователям из США, отмечают эксперты. При этом доступ к информации мог получить любой человек. Злоумышленники могли воспользоваться этой информации для рассылки спама и фишинговых атак. Исследователь Боб Дьяченко отметил, что база данных впервые появилась в интернете 4 декабря. Сейчас она уже недоступна, однако информация могла быть скопирована, добавил эксперт.В интернет попали их телефонные номера и полные имена, а также уникальный идентификатор Facebook-аккаунта. Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама."Мы изучаем этот вопрос, но считаем, что это, скорее всего, информация, полученная до изменений, которые ввела Facebook в последние несколько лет, чтобы лучше защищать персональные данные", — сказал представитель Facebook изданию Business Insider.По словам Дьяченко, большинство аккаунтов были действительными. Как именно злоумышленникам удалось получить информацию о пользователях соцсети, неясно. В Comparitech считают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Кроме того, у Facebook может быть брешь в системе безопасности, допустили в британской компании.Доверие к социальной сети Facebook за последнее десятилетие значительно пошатнулось. Виной тому - многочисленные скандалы, связанные с утечкой и халатным обращением с пользовательскими данными. Порой компанию Цукерберга и вовсе уличали в недобросовестном поведении в отношении конкурентов. Регуляторы многих стран уже давно пристально наблюдают за деятельностью Facebook, а политики заявляют с трибун, что монополизации и гегемонии компании надо положить конец.Федеральная торговая комиссия (FTC) рассматривает вопрос о судебном запрете интеграции социальных сервисов Facebook, которой помимо одноименной соцсети принадлежат Instagram, WhatsApp и Messenger.Регулятор считает, что объединение сервисов в единую систему даст корпорации Марка Цукерберга слишком много власти и уничтожит конкуренцию. Интеграция позволила бы более 2,7 млрд пользователей Facebook общаться между платформами: сообщения, отправленные через WhatsApp, могли бы получать пользователи, имеющие учетные записи Facebook, и в свою очередь пересылаться людям в Instagram.Чиновники также опасаются, что интеграция сервисов Facebook в единую компанию может усложнить ее разделение в будущем после запуска планируемого антимонопольного дела. Facebook не комментирует принятое решение. После публикации Wall Street Journal акции Facebook упали на 4%, потеряв около $6,5 в цене за единицу.Отмечается, что решение FTC ограничить деятельность компании сначала должно одобрить большинство, после чего комиссия подаст иск на Facebook и попросит суд наложить запрет. По данным WSJ, такой шаг Федеральная торговая комиссия может предпринять уже в январе 2020 г.Если же Федеральная торговая комиссия США добьется своего, это может стать первым шагом по так называемому "разрушению" Facebook, которая, по мнению многих американских политиков, имеет слишком много влияния, являясь одним из монополистов рынка.