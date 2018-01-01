Цена независимости: должность генпрокурора Молдавии продали за 2 млн евро

Правоохранительные органы Молдавии проверят сведения о том, что должность генерального прокурора республики продана в 2009 г. за 2 млн евро, сообщает Антикоррупционная прокуратура Молдавии.

Владимир Плахотнюк. Фото: Sputnik

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что олигарх Владимир Плахотнюк купил в 2009 г. должность генерального прокурора за 2 млн евро, чтобы назначить на этот пост Валерия Зубко, который прослужил генеральным прокурором Молдавии с 2009 г. по 2013 г."17 декабря 2019 г. в Антикоррупционную прокуратуру поступил запрос от депутата Раду Мариана, который просит проверить информацию и появившиеся в прессе заявления о передаче должности генерального прокурора в 2009 г. в обмен на сумму в 2 млн евро. Инициирован уголовный процесс, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", - сообщает Антикоррупционная прокуратура Молдавии. Итоги проверки доведут до сведения общественности.Плахотнюк - бывший депутат парламента Молдавии и один из богатейших предпринимателей Молдавии. В ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, отмечает РИА "Новости".В феврале МВД России заявило, что пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело из России 37 млрд руб. Установлено, что организаторами преступного сообщества выступали Плахотнюк и Вячеслав Платон, которые имеют гражданство России.Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.В Молдавии Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупном размере. В частности, Плахотнюка подозревают в том, что в 2013-2015 гг. он создал схему для отмывания $18 млн и 3,5 млн евро.Плахотнюк покинул Молдавию в начале июня: 24 июня он заявил, что покидает пост главы Демпартии Молдавии, а 30 июля Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии.