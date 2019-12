США могут в долгосрочной перспективе пострадать от технологического конфликта с Китаем

Ограничения США в отношении китайских технологических гигантов нанесут Китаю ущерб в краткосрочной перспективе, учитывая зависимость страны от иностранных технологий. Однако в долгосрочной перспективе США сами могут пострадать от подобных ограничений, пишет South China Morning Post

Фото: EPA/LIU XINGZHE/CHINAFILE

Москва, 22 декабря - "Вести.Экономика".Китайские технологические компании находятся под пристальным вниманием Вашингтона. США подозревают их в связях с китайским правительством и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа.В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.Ситуация усугубляется, поскольку Вашингтон добавляет все больше китайских компаний в свой экспортный "черный список". В октябре Министерство торговли США включило в "черный список" производителя систем видеонаблюдения Hikvision, а также лидеров в области технологий распознавания лиц SenseTime Group Ltd и Megvii Technology Ltd.Это заставляет Китай, который в течение многих лет полагался на иностранные технологии, принимать меры, чтобы добиться самообеспечения.Пекин, сделавший развитие искусственного интеллекта стратегическим приоритетом, за последние несколько лет вложил миллиарды долларов в создание жизнеспособной полупроводниковой отрасли.По данным источников Nikkei Asian Review, китайские производители полупроводников стремятся увеличить свою долю в мировом производстве чипов памяти до около 5% к концу 2020 г. практически с нуля в прошлом году.Как сообщали "Вести.Экономика" , ранее в этом году Китай создал государственный фонд объемом 204 млрд юаней ($29 млрд) для инвестиций в полупроводниковую отрасль в рамках своих усилий по снижению зависимости от американских технологий.Китай также планирует инвестировать больше средств в фундаментальные исследования, науку и технологии."США выполнили свое слово в плане усиления того, что они считают конкуренцией с Китаем, - отмечает Энди Мок, научный сотрудник Центра Китая и глобализации (Centre for China and Globalisation), которого цитирует SCMP. - Но это обернулось против США, это побудило Huawei [и Китай] ускорить свои усилия по сокращению зависимости от США, и это действительно наносит ущерб американским технологическим компаниям в долгосрочной перспективе".Ранее в этом месяце газета Financial Times сообщила, что Китай предписал всем государственным учреждениям и организациям в течение трех лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения. По оценкам аналитиков брокерской компании China Securities, для выполнения этого предписания потребуется заменить 20-30 млн единиц оборудования.Новое ограничение со стороны Китая повлияет на американские технологические компании. По оценкам аналитиков Jefferies, они генерируют в стране до $150 млрд доходов в год, хотя большая часть этой суммы поступает от покупателей из частного сектора.Между тем, американская Dell в ноябре заявила о спаде в своем серверном бизнесе в Китае. Еще одна американская компания - Intel - ранее в этом году пересмотрела свои прогнозы по доходам на фоне замедления спроса со стороны Китая.Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding, обладающий обширными массивами данных от миллионов пользователей, которые могут использоваться для "обучения" систем искусственного интеллекта, приступил к разработке чипов ИИ, которые могут быть оптимизированы для выполнения конкретных задач, связанных с ИИ.Зависимость от иностранных технологий сокращает и китайский телекоммуникационный гигант Huawei. Ранее в этом месяце газета The Wall Street Journal сообщила, что смартфоны Huawei Mate 30 не содержат компонентов, поставляемых из США.Подобная "деамериканизация" для китайских технологических компаний неизбежна в предстоящем году, учитывая, сколько китайских компаний сейчас занесено в "черный список" США, заявил SCMP Конор О'Мара из Jefferies. "Но это позитивно для китайской отрасли программного обеспечения... Вы увидите замену [американских технологий китайскими] везде где можно", - добавил О'Мара.