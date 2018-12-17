В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров

Владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров впервые осужден в России, он получил два года условно, говорится в сообщении международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB, которая участвовала в расследовании по заказу правообладателя.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Красногорский городской суд вынес 19 декабря приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров, обвиняемому по ч. 3 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав". "Пират" зарабатывал на показе нелегального видеоконтента — киноновинок, популярных фильмов и сериалов.В 2018 г. специалисты направления Group-IB Anti-Piracy обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их "зеркал", среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тыс. наименований: здесь были выложены последние киноновинки и другие популярные фильмы и сериалы. "Пират" получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) — Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 г.). Рекламодателями его пиратских сайтов по традиции являлись онлайн-казино — 1xbet и Azino777, которые также через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.В рамках работ по защите контента различных правообладателей специалисты Group-IB неоднократно предупреждали владельца пиратской сети о нарушении авторских прав законных владельцев видеопродукции и требовали прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. Однако "пират" не реагировал на предупреждения, а в случае технической блокировки своих "зеркал" создавал новые. В ходе расследования, инициированного правообладателем, Group-IB удалось выявить цифровые следы преступника, а затем установить его личность.Владелец сети kinogb оказался очень скрытным и осторожным человеком: он не имел реальных аккаунтов в социальных сетях и регистраций на форумах, тем не менее специалисты отдела расследования Group-IB смогли довольно быстро выйти на его след.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых Следственным управлением по Северо-Восточному Административному округу главного Следственного управления Следственного комитета России по городу Москва (СУ по СВАО ГСУ СК РФ) весной 2019 г., владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье.Ему предъявили обвинения по ч. 3 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав", в рамках которой предусмотрена ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. На допросе "пират" дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием.Уголовное дело было направлено в Красногорский городской суд Московской области. Однако в судебном процессе подсудимый свою вину не признал и от последнего слова отказался. В декабре 2019 г. владелец пиратских сайтов был признан виновным и получил 2 года лишения свободы (условно) с испытательным сроком 3 года.