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      Экономика Великобритании в III квартале выросла сильнее прогноза

      14:02Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Экономика Великобритании выросла сильнее, чем предполагалось ранее, в III квартале на фоне более значительного подъема в сфере услуг.

      Фото: EPA/WILL OLIVER

      ВВП Великобритании в июле-сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

      Ранее сообщалось о росте на 0,3%. Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки.

      Экономика Великобритании избежала рецессии после сокращения во II квартале.

      В годовом выражении ВВП Великобритании вырос на 1,1%, минимальными темпами с начала 2018 г. Предварительная оценка роста составляла 1%.

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      Сфера услуг продемонстрировала рост на 0,5% в III квартале, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

      Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,1%. Объемы строительства увеличились на 1,2%.

      Инвестиции бизнеса не изменились в июле-сентябре. Государственные расходы сократились на 0,6%. В то же время потребительские расходы повысились на 0,3%.

      Реальные располагаемые доходы сократились на 0,5% в квартальном выражении и выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      По данным ONS, резкий рост экспорта товаров способствовал сокращению дефицита текущего счета в III квартале до 15,86 млрд фунтов стерлингов с 24,152 млрд во II квартале. Таким образом, дефицит сократился до 2,8% ВВП и оказался минимальным с начала 2012 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку без изменений, решив сосредоточиться на следующей фазе переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза.

      При этом центробанк снизил прогноз роста ВВП Великобритании на IV квартал 2019 г. до 0,1%. В ноябре ожидался подъем на 0,2%.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: ВВП, Великобритания, сфера услуг, потребительские расходы

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