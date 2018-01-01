Apple сохраняет лидерство по выручке и прибыли на рынке смартфонов

На долю Apple приходится 2/3 прибыли глобального рынка смартфонов, говорится в исследовании Counterpoint Research.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"Продажи смартфонов компании Apple замедлились, но на долю купертинского гиганта все равно приходится около двух третей прибыли на этом рынке, говорится в исследовании компании Counterpoint Research.Доля американской компании в глобальной выручке производителей смартфонов в III квартале 2019 г. составила 32%, а в прибыли - 66%. Это несколько меньше, чем годом ранее, и гораздо меньше, чем в IV квартале 2018 г., когда показатель превысил 80%.Лояльность состоятельных владельцев iPhone на рынках США, Европы и Японии - одна из причин того, что Apple удается поддерживать прибыль на таком уровне, о котором конкуренты могут только мечтать. Учитывая сильную сервисную стратегию Apple, аналитики полагают, что выручка компании в ближайшие годы продолжит стабильно прибывать. В ближайшей перспективе ожидается, что новые модели iPhone, пользующиеся хорошим спросом, обеспечат рост доходов Apple в сезон праздничных покупок в конце года.Оставшиеся 34% доходов распределились между Samsung, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, причем половину из этой суммы (17%) заработала Samsung. Counterpoint Research полагает, что успех корейской компании связан с расширением линейки Galaxy A и высокой маржинальностью смартфонов серии Galaxy Note 10.Глобальная прибыль от продаж смартфонов в текущем году снизилась на 11%. Аналитики заметили, что потребители стали реже обновлять смартфоны премиум-класса, вроде iPhone XS или Samsung Galaxy Note 10.Китайские бренды расширяются за пределами родного региона, предлагая флагманы по более доступным ценам. Однако их возможности увеличивать свою прибыль затрудняются тем, что пользователи дольше пользуются устройствами, а Apple в свою очередь привлекает потребителей скидками и программой trade-in.Counterpoint не предоставили конкретных цифр по остальным крупным брендам, хотя график, включенный в отчет, позволяет предположить, что Huawei заработала около 10% отраслевой прибыли в этом квартале, Oppo и Vivo заработали около 5% каждый, а Xiaomi был значительно ниже 5%.Несмотря на то что Apple продолжает получать львиную долю прибыли индустрии смартфонов, калифорнийская компания с годами ослабила свое доминирующее положение. В III квартале 2016 г. ее доля прибыли на общем рынке смартфонов достигла рекордного 91%, по данным исследовательской фирмы Strategy Analytics.Кроме того, производители телефонов Android (особенно китайские бренды) увеличили прибыль, расширив свой бизнес за пределами Китая и перейдя к продаже устройств премиум-сегмента.В следующих кварталах ожидается, что более широкое внедрение 5G приведет к росту спроса на смартфоны по более высоким ценам, что в свою очередь приведет к росту доходов OEM-производителей, таких как Foxconn, которые уже готовятся к полной коммерциализации 5G, сказал аналитик компании Counterpoint Карн Чаухан."Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi выиграют от агрессивного толчка в развитии 5G и воспользуются этой возможностью, чтобы увеличить средний ценник", - сказал Чаухан.Хотя все крупные производители Android-телефонов выпустили телефоны с поддержкой 5G, Apple пока не анонсировала iPhone с поддержкой 5G. Потребителям придется подождать до 2020 г., чтобы получить iPhone, который можно будет использовать с сетями пятого поколения.Компания Huawei уже отгрузила в этом году 230 млн смартфонов, что представляет собой 12%-й рост по сравнению с прошлогодними 206 млн, заявил глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на внутреннем собрании.Huawei достигла годовой цели на 2019 г., и окончательный подсчет будет зависеть от результатов ее работы в декабре, сказал Ричард Ю, который добавил, что китайский бренд опередил Apple и сохранит свои позиции в качестве второго по величине смартфона в мире в 2019 г.