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      Италия экстрадирует в США топ-менеджера компании "Ростеха"

      13:04Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Апелляционный суд Неаполя принял решение об экстрадиции в США директора по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александра Коршунова.

      Фото: en.aviacenter.org

      Коршунов был арестован в Италии по запросу США.

      "Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд", - сообщил журналистам в пятницу адвокат Джан Доменико Кайяцца, передает ТАСС.

      Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Власти США обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.

      Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США. Его обвинили в краже интеллектуальной собственности и документов компании General Electric для российской программы создания двигателя ПД-14 самолетов МС-21. Якобы Коршунов хотел заключить контракт в обход санкций.

      Рубрики: ВПК

      Метки: экстрадиция, Александр Коршунов

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