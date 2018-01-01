Италия экстрадирует в США топ-менеджера компании "Ростеха"

Апелляционный суд Неаполя принял решение об экстрадиции в США директора по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александра Коршунова.

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Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Коршунов был арестован в Италии по запросу США."Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд", - сообщил журналистам в пятницу адвокат Джан Доменико Кайяцца, передает ТАСС.Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Власти США обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании.Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США. Его обвинили в краже интеллектуальной собственности и документов компании General Electric для российской программы создания двигателя ПД-14 самолетов МС-21. Якобы Коршунов хотел заключить контракт в обход санкций.