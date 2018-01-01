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      В стремлении к миру с Россией Синдзо Абэ довел военный бюджет Японии до рекордных $48,6 млрд

      12:43Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Правительство Японии одобрило принятие рекордного военного бюджета в размере $48,6 млрд на 2020 г., что на 1,1% больше, чем военный бюджет на 2019 г., сообщает агентство Associated Press (AP). Бюджет подлежит одобрению парламентом Японии.

      Фото: Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida

      С 2013 г., когда премьер-министром Японии избран председатель Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, расходы Японии на оборону растут семь лет подряд. С 2013 г. военный бюджет увеличился на 13%, сообщает "Интерфакс".

      При этом Абэ выступает за внесение изменений в ст. 9 Конституции Японии, в которой прописан отказ государства от войны как способа решения международных споров. Политика Абэ направлена на усиление роли Сил самообороны Японии в мировых делах и укрепление связей с США в военной области.

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      По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Япония входит в список десяти стран с крупнейшими расходами на оборону.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Япония, Токио, военный бюджет, Синдзо Абэ

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