В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В США подняли возраст для продажи табачных изделий и электронных сигарет

      13:04Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Американский парламент одобрил повышение возраста покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года на территории всей страны, сообщило издание The New York Times.

      "Палата представителей и сенат в настоящее время приняли положение, запрещающее продажу табака и электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года, на фоне общественного давления на конгресс и администрацию Трампа, направленного на снижение высоких показателей подросткового вейпинга", - говорится в заметке.

      Эту законодательную инициативу ранее поддержали президент США Дональд Трамп, а также табачные компании.

      При этом минимальный возраст для покупки табачных изделий и электронных сигарет уже был повышен до 21 года в 19 штатах и более чем 500 городах.

      Во множестве штатов США ранее был зарегистрирован 2051 случай болезни легких, вызванной вейпами, а также 39 смертей. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что вспышки болезней легких среди вейперов могут быть вызваны ацетатом витамина Е, который часто применяется при нелегальном производстве жидкости для электронных сигарет.

      Однако в центре подчеркнули, что это предварительные данные и расследование продолжится.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, закон, запрет, табачные изделия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить