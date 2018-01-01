В США подняли возраст для продажи табачных изделий и электронных сигарет

Американский парламент одобрил повышение возраста покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года на территории всей страны, сообщило издание The New York Times.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Палата представителей и сенат в настоящее время приняли положение, запрещающее продажу табака и электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года, на фоне общественного давления на конгресс и администрацию Трампа, направленного на снижение высоких показателей подросткового вейпинга", - говорится в заметке.Эту законодательную инициативу ранее поддержали президент США Дональд Трамп, а также табачные компании.При этом минимальный возраст для покупки табачных изделий и электронных сигарет уже был повышен до 21 года в 19 штатах и более чем 500 городах.Во множестве штатов США ранее был зарегистрирован 2051 случай болезни легких, вызванной вейпами, а также 39 смертей. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что вспышки болезней легких среди вейперов могут быть вызваны ацетатом витамина Е, который часто применяется при нелегальном производстве жидкости для электронных сигарет.Однако в центре подчеркнули, что это предварительные данные и расследование продолжится.