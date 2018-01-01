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      Счетная палата насчитала в России 71 тысячу недостроенных объектов

      13:35Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". В России насчитывают более 71 тыс. недостроенных объектов, которые финансируют за счет бюджета, среди них школы, поликлиники, больницы, дороги, теплотрассы и объекты коммунальной инфраструктуры, сообщает Счетная палата (СП).

      "Сейчас в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджетных источников (открытые и закрытые данные)", - отмечает СП. Речь идет о "брошенных" объектах, строительство которых приостановлено или законсервировано, и объектах-долгостроях, которые возводят более пяти лет.

      При этом доля объектов незавершенного строительства в общем количестве объектов составляет 19,9%.

      Наибольшая доля недостроенных объектов выявлена среди объектов Минстроя (86%), Федерального казначейства (66,7%) и Минэкономразвития (61,5%). Наименьшая доля недостроя отмечена у "Росавтодора" (8%), "Росархива" (9,1%) и Минпросвещения (10,3%).

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      Среди недостроенных объектов, "которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т. д.", - подчеркивает СП.

      "Из-за того что такие ОНС не сдаются вовремя, дети в некоторых регионах страны вынуждены добираться в школу на специальном транспорте, а в некоторых местах из-за этого невозможно получить своевременную медицинскую помощь", - заключает СП.

      Рубрики: Энергетика, Недвижимость, Бывший СССР, Правительство, Парламент

      Метки: МЭР, Счетная палата, Минстрой, недострой, регион

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