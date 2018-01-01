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      ВТБ будет продавать российское зерно вместе с международным трейдером

      13:40Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". ВТБ хочет продавать российское зерно вместе с международным трейдером, рассказал Reuters первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

      "Мы создаем крупный холдинг, в котором будет одно или несколько юридических лиц, которые в том числе будут заниматься трейдингом в разных юрисдикциях: на Ближнем Востоке и в Азии точно, а дальше будем смотреть, где наше присутствие будет экономически оправдано, - сказал Соловьев. -

      Мы также рассматриваем возможность партнерства с международным трейдером, для того чтобы продавать российское зерно за рубеж напрямую конечному покупателю".

      По его словам, в первую очередь в приходе "большого надежного игрока" заинтересованы покупатели зерна с Ближнего Востока, из Азии и Африки.

      Отмечается, что ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности рынка, для чего с прошлого года активно покупает российские инфраструктурные активы, связанные с экспортом зерна.

      Соловьев сообщил, что ВТБ может продать миноритарную долю в зерновом холдинге, а ранее банк получил много запросов на участие в его капитале, в том числе из-за рубежа.

      Совместно с РЖД банк начал работу над системой маршрутизации поездов, укрупнением составов и, возможно, начнет создавать сети элеваторных мощностей в регионах.

      "Локальные производители смогут их использовать, чтобы можно было загружать поезда с количеством вагонов до 70. Возможно, это будет сделано в форме совместного предприятия", - сказал он.

      Рубрики: Финансы

      Метки: ВТБ, сельское хозяйство, Юрий Соловьев

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