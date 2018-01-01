"Газпром" может выплатить $3 млрд Украине в рамках соглашения по газу

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщили журналистам в российской делегации в ходе переговоров.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - сообщил собеседник.Россия и Украина готовят пакетное соглашение по газу, увязывающее заключение долгосрочного транзитного газового контракта с урегулированием долговых споров в Стокгольмском арбитраже, сообщили "Рейтер" два источника, знакомые с ходом переговоров.Россия предложила выплатить Украине $3 млрд в рамках пакетного соглашения.Украина в свою очередь готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на $12 млрд.20 декабря в Минске "Газпром" продолжает обсуждение нового контракта на транзит газа с Украиной. Накануне стороны провели девятичасовые переговоры в Берлине, где подготовили детальный проект газового соглашения, сообщали "Вести. Экономика".В диалоге приняли участие также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, представители Германии: министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее. По словам министра энергетики России Александра Новака, на этой встрече был достигнут серьезный прогресс."Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные", - заявил Новак журналистам на пресс-конференции в Берлине.Соглашение еще нужно согласовать на высшем уровне. Его детали пока не разглашаются. Ранее Москва предлагала Киеву пролонгировать имеющийся контракт или заключить новый, сроком на 1 год, но при условии обнуления всех судебных требований с украинской стороны, которая такой вариант категорически отвергала. Тем не менее компромисс явно был найден. Как сообщили журналистам в "Газпроме", переговоры в Минске будут не техническими, холдинг будет представлять его глава, Алексей Миллер.