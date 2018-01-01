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      Турция выслала свыше 110 террористов в Германию, Францию, США

      13:46Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Турция с ноября экстрадировала 110 террористов, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

      "Число террористов ДЕАШ (боевиков "Исламского государства", террористическая организация, запрещена в РФ), депортированных в свои страны из зон содержания в Турции и на севере Сирии, достигло 110. Процесс депортации террористов продолжается с 11 ноября по линии МВД Турции", - отмечается в сообщении.

      В период до 19 декабря из Турции был депортирован 21 террорист - граждане Германии, 13 французов, пять британцев, два бельгийца, два голландца, два марокканца, двое жителей Косово и по одному гражданину Дании, США, Греции, Ирландии и Австралии.

      В зонах содержания остаются 849 террористов из числа иностранных граждан.

      Процесс депортации террористов продолжится в ближайшие дни.

      Ведутся переговоры с соответствующими инстанциями иностранных государств по возвращению наемников.

      Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял о решимости Турции вернуть в свои страны всех схваченных террористов ДЕАШ. "Турция не гостиница других стран для террористов", - подчеркнул турецкий министр.

      Рубрики: Европа, Ближний Восток

      Метки: Турция, терроризм, ИГ

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