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      Роботы могут заменить 5% рабочей силы в Китае к 2025 году

      20.12 15:05Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". К 2025 г. промышленные роботы должны будут заменить почти 5% китайской рабочей силы, что приведет к исчезновению некоторых рабочих мест и увеличению давления на рынок труда, говорится в докладе отрасли, опубликованном на этой неделе.

      По результатам опроса почти 2 тыс. компаний в Китае доля работников, занятых в компаниях, использующих робототехнику, выросла с 12% в 2008 г. до 37% в 2017 г. Из опрошенных компаний 13,4% использовали роботов в рамках своих процессов в 2017 г. по сравнению с 8,1% два года назад.

      В результате около 40% специалистов обрабатывающей промышленности Китая могут "потенциально пострадать" от использования роботов, что создаст дополнительную нагрузку на рынок труда в самой густонаселенной стране мира, говорится в докладе.

      В период с 2015 по 2017 гг. среднегодовые темпы роста инвестиций в робототехнику достигали 57%. Повышение уровня автоматизации оказало непропорциональное влияние на работников с более низким уровнем образования: в течение этого периода робототехника заменила 9,4% работников со средним образованием или ниже, в то время как спрос на работников с высшим образованием, наоборот, вырос на 3,6%.

      В последние годы Китай стал мировым лидером в области автоматизации, став крупнейшим покупателем промышленных роботов в 2013 г. Национальная кампания "Сделано в Китае 2025", объявленная в 2017 г., также ставит "умное" производство на первое место.

      Правительство Китая рассматривает использование роботов как способ модернизации обрабатывающей промышленности страны с целью производства 100 тыс. промышленных роботов к 2020 г., что соответствует плотности роботов в 150 единиц на каждые 10 тыс. сотрудников. Согласно отчету IDC к следующему году ежегодные расходы страны на робототехнику, скорее всего, превысят $59 млрд.

      Ожидается, что поставки роботов вырастут на 39% с 2018 по 2022 гг. с рекордного годового уровня продаж прошлого года в $16,5 млрд согласно отчету World Robotics.

      Более трети глобальных поставок пришлось на Китай, а пять ведущих стран занимают 74% рынка: Китай, Япония, Корея, США и Германия. В прошлом году инвестиции Китая в робототехнику достигли $5,4 млрд.

      "Мы увидели положительную динамику в 2018 г. с новым рекордом продаж, даже несмотря на то, что основные клиенты - автомобильная и электротехническая промышленность - пережили трудный год, - говорит Джунжи Цуда, президент Международной федерации робототехники. - Торговый конфликт между США и Китаем создает неопределенность для мировой экономики: клиенты, как правило, откладывают инвестиции".

      В прошлом году было установлено более 420 тыс. роботов, и ожидается, что к 2022 г. эта цифра вырастет до 584 тыс. В 2013 г. число роботов на местах составило 178 тыс.

      Плотность роботизации в мире растет год от года. В мире робототехники уже более десятилетия используется весьма полезный индикатор роста рынка — плотность роботизации. Он измеряется как число роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности. Этот показатель находится в хорошей корреляции как с состоянием экономического развития, так и темпами роста.

      Наряду с потенциальными экономическими выгодами рост автоматизации Китая также внес неопределенность в будущее около 100 млн рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности: отдельное исследование, проведенное правительственным аналитическим центром China Development Research Foundation и венчурным фондом Sequoia China в прошлом году, показало, что некоторые компании в китайских экспортно производственных провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун сократили от 30% до 40% своей рабочей силы в период между 2015 и 2017 гг. за счет автоматизации.

      Тем не менее, несмотря на продолжающуюся торговую войну между США и Китаем и растущую автоматизацию процессов, ранее осуществлявшихся человеческими работниками, Уханьский институт ожидает, что в 2020 г. общий уровень занятости в Китае вырастет на 1,6%.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Китай, роботы, роботизация

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