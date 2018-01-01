ДНР работает над созданием совместимой с российской платежной системы

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) ведет работу над созданием платежной система, которая будет совместима с платежными инструментами России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры", - заявил Пушилин в обращении к Народному совету.Он отметил, что для этого необходимо разработать, а в отдельных случаях модернизировать нормативные правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения и таможенного законодательства."Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его апробация – дело ближайшего времени", - добавил Пушилин.