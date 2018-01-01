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      Долг в развивающихся странах вырос до рекордных $55 трлн

      15:12Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". По данным Всемирного банка, страны с формирующимся рынком и развивающейся экономикой в прошлом году увеличили объем своих заимствований до рекордных $55 трлн, пишет The Guardian.

      Фото: EPA/WOO HE

      Анализ показал, что отношение долга к ВВП развивающихся стран возросло на 54 процентных пунктов до 168% с момента начала наращивания долга в 2010 г. Общая сумма включает все формы задолженности – потребительскую, корпоративную и государственную.

      В среднем отношение долга к ВВП в 100 затронутых исследованием странах ежегодно увеличивалось на 7 процентных пунктов - почти в три раза быстрее, чем в период долгового кризиса в Латинской Америке 1980-х гг.

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      "История показывает, что большие всплески задолженности часто совпадают с финансовыми кризисами в развивающихся странах, что влечет за собой большие потери для населения", - отметила вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу.

      "Политики должны действовать незамедлительно, чтобы повысить приемлемость долга и снизить подверженность экономическим шокам", - добавила она.

      Широкое принятие с 2008 г. исторически низких процентных ставок центральными банками для борьбы с низкой инфляцией снизило риск кризиса "на данный момент", говорится в докладе Всемирного банка.

      Значительная часть задолженности приходится на Китай, где отношение долга к ВВП с 2010 г. выросло на 72 процентных пункта до 255%. "Однако долг в развивающихся странах значительно выше, даже если исключить Китай из анализа, - среди стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой он вдвое превышает номинальный уровень, достигнутый в 2007 году", - отмечается в докладе.

      Как сообщали "Вести.Экономика", торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику.

      В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, долг, Всемирный банк, развивающиеся страны

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