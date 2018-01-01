Долг в развивающихся странах вырос до рекордных $55 трлн

В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели
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Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: Китай, долг, Всемирный банк, развивающиеся страны
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