"Газпром" выплатит 30% дивидендов от прибыли по МСФО за 2019 год

Российская нефтегазовая компания "Газпром" намерена выплатить дивиденды в размере 30% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 г., сообщил заместитель председателя правления "Газпром" Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".В то же время, по его словам, конкретный размер рублевых выплат будет зависеть от финансовых результатов."Уровень выплат, планируемый по итогам 2019 г., должен будет составить 30% от скорректированной чистой прибыли, при этом размер выплат в рублевом выражении будет напрямую зависеть от финансовых результатов группы по итогам 2019 г.", - сказал он.Садыгов также отметил, что размер налоговых платежей группы "Газпром" в 2019 г. составит 2,6 трлн руб., что соответствует уровню налоговых платежей прошлого года."Газпром" является одним из крупнейших налогоплательщиков России. В 2019 г. размер налоговых платежей группы "Газпром" составит, по нашим ожиданиям, 2,6 трлн руб., что в целом соответствует уровню налоговых платежей прошлого года", - сказал он.По словам зампредседателя правления "Газпрома", менеджмент компании рассчитывает, что по итогам 2019 г. выручка группы составит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более $120 млрд, а показатель EBITDA - около $30 млрд."С учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром", по нашим оценкам, в 2019 г. составит более $120 млрд, а EBITDA - около $30 млрд. Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать очень сложно в связи с высокой подверженностью влиянию курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года", - сказал он.Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по МСФО в 2018 г. выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,46 трлн руб. Выручка "Газпрома" за прошлый год составила 8,22 трлн руб.