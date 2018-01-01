Власти продлили до 2021 года полномочия четырех банков по продаже ОФЗ-н

Полномочия четырех банков по продаже ОФЗ-н (облигаций федерального займа для населения) продлены решением правительства до 2021 г. Размер комиссии банков не изменится.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью или универсальным банком, который работает в разных сегментах нашей экономики. И в развитие этого хочу вас проинформировать: я только что подписал распоряжение по единственным исполнителям в целом ряде вопросов, а в данном случае - по услугам по размещению и выкупу ОФЗ для физических лиц", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым.Фрадков поблагодарил Медведева за решение правительства: "Это очень важная программа для нас как для банка, и, несомненно, я уверен, она будет востребована населением".Согласно постановлению правительства полномочия по продаже ОФЗ-н получили "Промсвязьбанк", Сбербанк, ВТБ и "Почта банк".Продажу обновленных ОФЗ-н начали 2 сентября, инвесторам предложены бумаги на 15 млрд руб. При покупке ОФЗ-н и предъявлении бумаг к выкупу гражданам не нужно выплачивать комиссию банкам-агентам.Минимальная стоимость покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. руб., верхний потолок сохранился на прежнем уровне - 15 млн руб.Размер вознаграждения банкам-агентам от государства составит не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ-н.