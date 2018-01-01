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      Китай будет стимулировать кредитование производственного сектора в следующем году

      16:29Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) заявила, что Китай будет активно помогать компаниям в традиционном производственном секторе преодолевать проблемы с ликвидностью в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      CBIRC дала указания банкам не прекращать кредитование производителей, включая компании в текстильной, швейной и бумажной промышленности, которые сталкиваются с временными проблемами ликвидности. Комиссия будет содействовать использованию комитетов кредиторов в следующем году, чтобы помочь фирмам решить их проблемы.

      Банковский сектор Китая сталкивается с давлением, поскольку рост второй по величине экономики мира замедляется. Неработающие активы некоторых малых и средних банков растут, ограничивая их возможности кредитования, сказал журналистам на брифинге в Пекине Ян Липин из CBIRC.

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      CBIRC и другие соответствующие регуляторы изучают планы избавления от рисков "плохих" долгов малых и средних банков. Однако процесс поглощения "плохих" долгов требует времени, и ситуация не улучшится в краткосрочной перспективе, сказал Ян.

      По словам Ли Цзюньфэна, руководителя департамента инклюзивного финансирования CBIRC, в следующем году власти также выдадут новые инклюзивные кредиты на сумму 2 трлн юаней ($285,5 млрд) малым и средним фирмам.

      Правительство ранее обещало, что рост кредитования небольших фирм "большой пятеркой" банков страны составит не менее 20% в 2020 г.

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", старший экономист Moody's Analytics Марк Занди на этой неделе назвал корпоративный долг Китая "самой большой угрозой" для мировой экономики.

      Многие компании испытывают трудности на фоне замедления экономического роста, вызванного торговой войной и другими факторами, заявил Занди в интервью CNBC.

      Торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику. В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, банки, кредиты, производители, CBIRC

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