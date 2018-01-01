Рубль штурмует максимумы, евро - минимумы весны прошлого года

Российский рубль закрывает неделю уверенным ростом. Доллар и евро слабеют, а единая европейская валюта на Московской бирже переписала минимумы с весны прошлого года.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже отметки 69 руб. В последний раз так дешево по отношению к рублю единая европейская валюта опускалась в марте 2018 г.Накануне "Вести. Экономика" писали, что в ближайшие дни российский рубль может показать довольно высокую волатильность и достаточно сильно укрепиться.На мировых рынках инвесторы склоняются к выжидательной позиции в преддверии праздников, в то время как многие фондовые индексы бьют рекорды или находятся близко к ним. Волатильности американским акциям может добавить ежеквартальная экспирация опционов и фьючерсов на индексы, совпадающая с ребалансировкой S&P 500. Она пройдет сегодня, пишет Bloomberg.Между тем, рубль завершает ростом третью неделю подряд вместе с валютами других развивающихся рынков благодаря торговому соглашению первого этапа между Китаем и США, которое должно быть подписано в начале января.Аппетит к риску emerging markets и поддержка экспортеров перед стартом налогового периода позволили валюте РФ проигнорировать санкционные новости, хотя вмененная волатильность рублевых опционов на этой неделе показывает максимальный рост с августа.Добавим также, что укрепление рубля проходит на фоне высоких цен на нефть: цена барреля смеси Brent достигала сегодня отметка $66,70.Это максимум с сентября, когда котировки выросли после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.