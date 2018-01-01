В прямом эфире «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подвели макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Рубль штурмует максимумы, евро - минимумы весны прошлого года

      15:20Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Российский рубль закрывает неделю уверенным ростом. Доллар и евро слабеют, а единая европейская валюта на Московской бирже переписала минимумы с весны прошлого года.

      Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже отметки 69 руб. В последний раз так дешево по отношению к рублю единая европейская валюта опускалась в марте 2018 г.

      Накануне "Вести. Экономика" писали, что в ближайшие дни российский рубль может показать довольно высокую волатильность и достаточно сильно укрепиться.

      На мировых рынках инвесторы склоняются к выжидательной позиции в преддверии праздников, в то время как многие фондовые индексы бьют рекорды или находятся близко к ним. Волатильности американским акциям может добавить ежеквартальная экспирация опционов и фьючерсов на индексы, совпадающая с ребалансировкой S&P 500. Она пройдет сегодня, пишет Bloomberg.

      Между тем, рубль завершает ростом третью неделю подряд вместе с валютами других развивающихся рынков благодаря торговому соглашению первого этапа между Китаем и США, которое должно быть подписано в начале января.

      Аппетит к риску emerging markets и поддержка экспортеров перед стартом налогового периода позволили валюте РФ проигнорировать санкционные новости, хотя вмененная волатильность рублевых опционов на этой неделе показывает максимальный рост с августа.

      Добавим также, что укрепление рубля проходит на фоне высоких цен на нефть: цена барреля смеси Brent достигала сегодня отметка $66,70.

      Это максимум с сентября, когда котировки выросли после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, рубль, валюты, рынки

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить