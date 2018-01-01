Прибыль российских банков выросла в январе-ноябре на 46% в годовом выражении до 1,9 трлн руб., следует из обзора Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-ноябре 2019 года".

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."По итогам 11 месяцев 2019 г. банки заработали около 1,9 трлн руб. Даже скорректированный на 0,3 трлн руб. технической прибыли от внедрения МСФО 9 полученный результат 1,6 трлн руб. заметно выше 1,3 трлн руб., заработанных в январе-ноябре 2018 г. (+ 23%)", - отмечает ЦБ.Доналоговая прибыль российских банков составила в ноябре 175 млрд руб., что на 44 млрд руб. выше среднемесячной прибыли с начала года.Прибыль в январе-ноябре показали 350 кредитных организаций (79% от списка кредитных организаций, которые работали к 1 декабря).