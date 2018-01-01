Эрдоган выступил против действий "российских наемников" в Ливии

Турция не намерена закрывать глаза на то, что в Ливии действуют "наемники" российской частной военной компании "Вагнер", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."Они посредством группы под названием "Вагнер" действуют в Ливии буквально как наемники (командующего Ливийской национальной армии Халифы - прим. ред.) Хафтара", - отметил Эрдоган, пишет турецкая газета Yeni Safak. "Вот так обстоят дела. И для нас было бы неправильно хранить молчание по этому поводу", - заявил Эрдоган.Президент Турции назвал "незаконными" действия Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем. При этом есть те, кто пытаются придать ему законность", - заявил Эрдоган.Заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как Правительство национального согласия (ПНС) Ливии одобрило подписание меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Меморандум открывает возможность для оказания ПНС турецкой военной помощи.Хафтар 12 декабря распорядился развернуть "решающую битву" по захвату Триполи.По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия.После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи. Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил телеканал "Аль-Арабийя"."Признанное ООН Правительство национального согласия приняло предложение Турции об оказании ему военной и логистической помощи, поскольку пытается отразить наступление сил, лояльных генералу Хафтару", - сообщил телеканал.Однако глава МИД ПНС Мухаммед Сияла заявил, что Триполи пока не обращался к Анкаре с просьбой о военной помощи, ПНС ожидает ратификации турецким парламентом соглашения о военном сотрудничестве.