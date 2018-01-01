Интеграция приостановлена: Путин и Лукашенко пока не договорились

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не смогли в пятницу достичь соглашений в рамках интеграции двух стран.

Итоги переговоров интеграции в рамках Союзного государства прокомментировал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, России и Белоруссии пока не удалось согласовать вопросы налогов, а также поставок нефти и газа.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика"."У нас сегодня еще нужное и приятное мероприятие с нашими коллегами по интеграционным объединениям, - отметил Путин во время переговоров с Лукашенко. - Совсем недавно, 8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что многое – мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные. Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов. Сейчас он 35,5. Это зримый результат. Но кроме этого, есть вопросы, которые мы решили в социальных сферах, тоже для людей хорошая поддержка. И, наконец, опыт, который мы приобрели вдвоем, имею в виду между двумя государствами в рамках этого межгосударственного строительства, широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразэс. Так что это имело пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров. Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи. Очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить".Президент Белоруссии согласился с президентом России (стенограмма опубликована пресс-службой Кремля)."Мы действительно сделали очень много. И не только в социальном плане, для наших людей, это правда, но и очень многое сделали в экономике, - подчеркнул Лукашенко. - Вы назвали главную цифру, которая заключается в товарообороте, но мы создали единое оборонное пространство, единое пространство для работы наших спецслужб, они в контакте работают. Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая граница, у нас единая таможня, в данном случае на западе. 110 миллионов тонн груза перемещается сегодня с востока на запад, с запада на восток через Беларусь. Работает единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Белоруссией на западном направлении... Если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян... Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но Вы правильно сказали, есть над чем работать".Недосогласованными в рамках Союзного государства остаются вопросы нефти, газа и налогов, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне в пятницу."У нас сегодня опять состоялась встреча президентов Путина и Лукашенко. Обсуждали то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. У нас была очень напряженная и очень эффективная работа, которую мы вели с Дмитрием Николаевичем Крутым (первым заместителем премьер-министра Белоруссии), моим визави, по этой проблематике", - сказал Орешкин."У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере", - отметил Орешкин.Днем ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неправильным снижать цену газа для Белоруссии до уровня цены Смоленской области.Белоруссия и Россия до сих пор не достигли соглашения о поставках газа на 2020 г.Белоруссия настаивает на цене газа, сравнимой с ценой газа в соседней Смоленской области, чтобы российские и белорусские товары на открытых рынках двух стран имели равные основные составляющие себестоимости производства, сообщали "Вести. Экономика"."Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров, - это $127 за тысячу кубометров. В Европу за $200 мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза", - пояснил Путин.Средневзвешенная цена на газ по России $70 за 1 тыс. куб. м с учетом расстояния от мест добычи.Чем регион дальше от мест добычи, тем больше больше государство доплачивает, чтобы цена не была выше, чем в других регионах. Цена газа для Смоленской области очень сильно дотируется."Смоленск потребляет где-то 2 млрд куб. м газа. В Белоруссию мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны", - пояснил Путин.