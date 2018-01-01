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      Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе

      15:50Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.

      Цена контрактов на поставку газа в январе в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме рухнула на 7% до 14 евро за мВт.ч., цена январских контрактов на газ на лондонской площадке ICE Futures обрушилась на 7,2% до 36 пенса за терм ($4,73 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU) согласно данным биржи.

      В пятницу, 20 декабря, снижение цены сохраняется. Цена январских фьючерсов на газ в Амстердаме к 15:00 мск снижается на 7%, как и в Лондоне.

      На TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - торгуется как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. Через газовый хаб в Нидерландах ежегодно продается потребителям Европы около 40 млрд куб. м газа.

      "Газовый транзит через Украину будет продолжен, достигнуто принципиальное единство Украины и России", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

      Россия и Украина составили проект протокола о договоренностях по транзиту российского газа в ЕС, осталось только его согласовать на высшем уровне, заявил министр энергетики России Александр Новак. 20 декабря в Минске продолжается обсуждение нового контракта на транзит газа с Украиной. Накануне стороны провели девятичасовые переговоры в Берлине, где подготовили детальный проект газового соглашения, сообщали "Вести. Экономика".

      "Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные", - заявил Новак.

      Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщили 20 декабря в российской делегации в ходе переговоров.

      Россия и Украина достигли пакетного соглашения по газу, увязывающее заключение долгосрочного транзитного газового контракта с урегулированием долговых споров в Стокгольмском арбитраже, сообщили "Рейтер" два источника, знакомые с ходом переговоров.

      Россия предложила выплатить Украине $3 млрд в рамках пакетного соглашения. Украина в свою очередь готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на $12 млрд.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: Газпром, поставки газа на Украину, транзит газа, трехсторонняя встреча

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