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      Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 2,1%

      17:14Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Экономический рост в США в III квартале ускорился, при этом потребительские расходы выросли сильнее, чем предполагалось ранее.

      Фото: EPA/PETER FOLEY

      Экономика США в III квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.

      Показатель совпал с прогнозом аналитиков и со второй оценкой.

      Во II квартале рост ВВП США составил 2%.

      Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в июле-сентябре увеличились на 3,2% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,9%, как сообщалось в прошлом месяце.

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      Оценка роста государственных расходов была повышена с 1,6% до 1,7%.

      Запасы выросли на $69,4 млрд, а не на $79,8 млрд. Колебания товарных запасов вычли 0,03 процентного пункта из роста ВВП. Ранее сообщалось, что они прибавили к росту 0,17 п. п.

      Торговый дефицит в июле-сентябре составил $990,1 млрд вместо объявленных в прошлом месяце $988,3 млрд. Внешняя торговля вычла 0,14 процентного пункта из роста ВВП, а не 0,11 п. п.

      Бизнес-инвестиции в минувшем квартале сократились на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Ранее предполагалось, что инвестиции снизились на 2,7%.

      Прибыль после налогообложения без учета оценки запасов и корректировки износа основных средств, которая соответствует прибыли S&P 500, сократилась на $23,1 млрд, или на 1,2%. Ранее сообщалось, что прибыль снизилась на $11,3 млрд, или на 0,6%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, прошедшего 10-11 декабря, базовая процентная ставка в США осталась в прежнем диапазоне 1,5-1,75%.

      В тексте сопровождающего заявления отмечается, что "комитет считает текущий уровень монетарной политики приемлемым для поддержания дальнейшего развития экономической активности".

      Федеральная резервная система снизила процентные ставки трижды в этом году.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, ВВП, инвестиции, потребительские расходы, товарные запасы

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