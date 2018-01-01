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      Онкологам на заметку: Россия в январе-октябре увеличила импорт пальмового масла на 5,8%

      16:15Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Россия в январе-октябре увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 5,8% в годовом выражении до 870 тыс. тонн, сообщает Росстат. В октябре импорт вырос на 9,4% в годовом выражении и 28,2% в месячном выражении до 113 тыс. тонн.

      В январе-октябре 2018 г. импорт пальмового масла увеличился на 18,2%.

      Между тем импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу вырос на 17,9% до 73,9 тыс. тонн. Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла сократился в 9,8 раза до 2,2 тыс. тонн.

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      Россия в январе-октябре ввезла 84,7 тыс. тонн сливочного масла, что на 31,5% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

      Импорт мяса сократился на 5,2% до 315 тыс. тонн. Ввоз мяса птицы вырос на 0,9% до 185 тыс. тонн, рыбы - на 5,1% до 339 тыс. тонн.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: импорт, мясо, ГОСТ, пальмовое масло, сливочное масло

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