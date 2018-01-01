Онкологам на заметку: Россия в январе-октябре увеличила импорт пальмового масла на 5,8%

Россия в январе-октябре увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 5,8% в годовом выражении до 870 тыс. тонн, сообщает Росстат. В октябре импорт вырос на 9,4% в годовом выражении и 28,2% в месячном выражении до 113 тыс. тонн.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".В январе-октябре 2018 г. импорт пальмового масла увеличился на 18,2%.Между тем импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу вырос на 17,9% до 73,9 тыс. тонн. Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла сократился в 9,8 раза до 2,2 тыс. тонн.Россия в январе-октябре ввезла 84,7 тыс. тонн сливочного масла, что на 31,5% больше, чем в январе-октябре прошлого года.Импорт мяса сократился на 5,2% до 315 тыс. тонн. Ввоз мяса птицы вырос на 0,9% до 185 тыс. тонн, рыбы - на 5,1% до 339 тыс. тонн.