Украинский депутат организовал в Швейцарии "отмыв" 2,8 млн евро

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) обвинила Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Граждане Украины были членами преступной группировки,Генпрокуратура направила обвинительный акт в Федеральный уголовный суд Швейцарии."В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу.Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать офшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени офшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран, передает "Интерфакс-Украина". Существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии офшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".