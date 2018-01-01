Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

Россия начала поставки Узбекистану военных вертолетов Ми-35М. В течение двух лет Россия поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Поставка первых четырех машин намечена на IV квартал 2019 г. "Начались поставки. Первый вертолет уже прибыл в одну из частей ВВС Узбекистана", - отметил источник РИА "Новости".По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним проходит в рамках выданного в 2017 г. правительству Узбекистана российского государственного экспортного кредита.Вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, оснащен высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.