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      Россия начала поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

      16:41Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Россия начала поставки Узбекистану военных вертолетов Ми-35М. В течение двух лет Россия поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М.

      Поставка первых четырех машин намечена на IV квартал 2019 г. "Начались поставки. Первый вертолет уже прибыл в одну из частей ВВС Узбекистана", - отметил источник РИА "Новости".

      По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним проходит в рамках выданного в 2017 г. правительству Узбекистана российского государственного экспортного кредита.

      Вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, оснащен высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

      Рубрики: ВПК, Бывший СССР

      Метки: кредит, Минобороны, Узбекистан, Ташкент, Ми-35М

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