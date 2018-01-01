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      Пресс-конференция Владимира Путина почти не коснулась экономики

      16:47Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Пресс-конференция президента не просто стала уже рутинным мероприятием, но и не предполагает каких-либо существенных заявлений, касающихся фактических реформ или нововведений в экономике, отмечает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

      Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам"

      "Это не ежегодное послание жителям страны и не программное заявление, в котором перечисляются задачи, поставленные перед правительством, как и не указы, выполнение которых должно как-то сказаться на социально-экономическом положении в государстве. Это общение с журналистами, которое по большому счету ни к чему не обязывает.

      Неудивительно, что, судя по опросам, проведенным еще до пресс-конференции, 85% россиян заявили, что ничего не ждут от грядущей встречи главы государства с представителями СМИ. По сути, все именно так и случилось.

      Ответы, как всегда, были максимально мягкими, нейтральными, ничего не обещающими, а иногда и вовсе канцелярскими. А как еще можно оценивать такую фразу: "Модель развивается удовлетворительными темпами, но проблемы, безусловно, существуют"? Из того, что мы услышали в ходе пресс-конференции, если речь идет именно об экономике, то это констатация общеизвестных фактов про то, что годовая инфляция сейчас составляет 3,2%, Фонд национального благосостояния вырос за год в два раза, что 8% средств из этого фонда направлены в национальную экономику и что пенсии в 2020 г. вырастут на 6,6%. Всю это информацию без проблем можно найти как на профильных сайтах и в СМИ, так и просто нагуглить в интернете.

      Пожалуй, единственное новое, что прозвучало из уст президента на пресс-конференции, так это заверение в отсутствии планов по новой пенсионной реформе. Что вызвало ухмылку у большинства следивших за ходом мероприятия: предыдущую реформу, в ходе которой внезапно, без детального анализа и какого-либо обсуждения был просто повышен пенсионный возраст, тоже проводили без каких-либо планов. Так что вздохнуть с облегчением никто не поспешил: сказанное лишь означает, что от незапланированной пенсионной реформы мы по-прежнему не застрахованы.

      Больше никаких вопросов, каким-либо образом касающихся российской экономики, на пресс-конференции просто не освещалось. Неудивительно, что уже сегодня - на следующий день после встречи руководителя страны с журналистами - в СМИ по тому поводу воцарилась полная тишина. Обсуждать попросту нечего".

      Рубрики: Президент

      Метки: экономика, ВВП, Владимир Путин, пенсионная реформа, Алексей Коренев

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