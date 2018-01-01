Швейцария закрыла АЭС "Мюлленберг" на пути к отказу от атомной энергии

Атомная электростанция (АЭС) в швейцарской коммуне Мюллеберг закрыта через 47 лет после начала работы. Ядерный реактор электростанции деактивирован в 12:30 по местному времени.

АЭС "Мюлленберг". Фото: www.atomic-energy.ru

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Построенная в 1972 г. АЭС выработала достаточно электроэнергии, для того чтобы покрыть потребности Берна в электроэнергии на 100 лет, сообщает "Интерфакс". Закрытие АЭС является первым шагом Швейцарии к отказу от атомной энергии.Экоактивисты поддержали закрытие АЭС. "Естественно, мы приветствуем решение закрыть станцию. Мы были бы рады, если бы он был закрыт ранее", - заявил представитель французской Федерации антиядерных групп. Между тем многие швейцарцы отрицательно отнеслись к закрытию АЭС.Правительство Швейцарии заявило, что не намерено строить новые АЭС и выведет из эксплуатации существующие ядерные реакторы по истечении срока их службы. Следующий шаг - закрытие АЭС в городе Бецнау, станция построена в 1969 г.Швейцария заявила о намерении прекратить использование ядерной энергии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Решение подтверждено на референдуме в 2017 г.Соседняя Германия решила отказаться от использования атомной энергии к 2022 г.