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      Швейцария закрыла АЭС "Мюлленберг" на пути к отказу от атомной энергии

      17:43Распечатать
      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Атомная электростанция (АЭС) в швейцарской коммуне Мюллеберг закрыта через 47 лет после начала работы. Ядерный реактор электростанции деактивирован в 12:30 по местному времени.

      АЭС "Мюлленберг". Фото: www.atomic-energy.ru

      Построенная в 1972 г. АЭС выработала достаточно электроэнергии, для того чтобы покрыть потребности Берна в электроэнергии на 100 лет, сообщает "Интерфакс". Закрытие АЭС является первым шагом Швейцарии к отказу от атомной энергии.

      Экоактивисты поддержали закрытие АЭС. "Естественно, мы приветствуем решение закрыть станцию. Мы были бы рады, если бы он был закрыт ранее", - заявил представитель французской Федерации антиядерных групп. Между тем многие швейцарцы отрицательно отнеслись к закрытию АЭС.

      Правительство Швейцарии заявило, что не намерено строить новые АЭС и выведет из эксплуатации существующие ядерные реакторы по истечении срока их службы. Следующий шаг - закрытие АЭС в городе Бецнау, станция построена в 1969 г.

      Швейцария заявила о намерении прекратить использование ядерной энергии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Решение подтверждено на референдуме в 2017 г.

      Соседняя Германия решила отказаться от использования атомной энергии к 2022 г.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Швейцария, АЭС, атомная энергия, Германия, АЭС "Фукусима"

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