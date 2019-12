19 млрд фунтов на подарки и 10 млн съеденных индеек: о чем будут сожалеть британцы после Рождества

Праздник к ним приходит все раньше и раньше с каждым годом. Британские ритейлеры запускают свои рождественские акции буквально с сентября, а бутики на Хай-стрит сияют огнями уже в октябре. Все это время вплоть до начала распродаж жители Великобритании находятся под прессингом. Купить, заказать, забронировать их призывают из телевизора, из интернета, из витрины ближайшего магазина. Что же представляет собой подготовка к рождеству в Великобритании, рассказывает Татьяна Глэр.

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".Вовсе не две, а целых три вещи неизбежны в жизни обитателей Соединенного Королевства: смерть, налоги и Рождество. Как бы не менялись времена, есть то, что для многих на острове остается неизменным. Почти ни одно Рождество не обходится без индейки. Большинство семей ее уже либо купили, либо сделали предзаказ.Принято считать, что индейка с местной фермы лучше, чем из супермаркета. Разница в том, что птица гуляла свободно, а не сидела в клетке, а значит, прожила лучшую жизнь. Счастливая индейка на рождественском столе обойдется дороже - в среднем 60 фунтов стерлингов против 25 за обычную ($80 и $33 соответственно).Не имей сто рублей, а имей сто друзей - по британским меркам эта народная традиция просто разорительна. В праздничном списке среднестатистического местного жителя обязательно будет пачка открыток от 20 до 50 штук. Дешевле их брать упаковками. Так каждая выйдет не дороже 50 пенсов, поштучно цена будет уже 2-3 фунта, а то и все 4. Прибавим к этому еще и стоимость почтовой марки (50 пенсов на каждую) - дорогое удовольствие получается. Итог: бонус к ста друзьям сто рублей в Соединенном королевстве точно не повредят.Открытки - традиция вне времени. Удивительно, но в век имейлов и мессенджеров британцы все еще отправляют друг другу поздравления королевской почтой. Мамам и детям, бабушкам и тетям, соседям и коллегам по работе. К моменту апогея в гостиной все той же "обычной" семьи может скопиться несколько десятков открыток. Некоторые заводят специальный рождественский дисплей: поверхности столов, подоконников и каминов не хватает, чтобы разместить все поздравления.Примерно к середине декабря все подарки уже заказаны. В этой стране все делают заранее, поэтому британский Amazon уже с 10 декабря объявляет Last minute shopping. У опоздавших все еще есть шанс получить посылки с подарками до рождества, но с каждым днем он становится все более призрачным: в эти дни все службы доставки королевства работают в авральном режиме.Общее напряжение нарастает и достигает пика к 25 декабря, когда дети и родители, бабушки и внуки встречаются за общим столом. Рождество - семейный праздник, поэтому все силы брошены на то, чтобы день был волшебным для каждого члена семьи, включая домашнего лабрадора.Британскую прессу хлебом не корми - дай подсчитать, кто сколько купил, потратил, съел или проехал. По данным газеты Independent, из года в год граждане Великобритании все вместе проезжают в праздники 5,5 млн миль (это как 12 раз до Луны и обратно), чтобы увидеть 257 млн родных и близких. В среднем житель Соединенного Королевства покупает на Рождество 22 подарка для 9 разных человек, тратя на них 379 фунтов стерлингов ($480).В этот праздник нация съедает 308 млн ломтиков индейки, 411 млн штук брюссельской капусты, 208 млн кусочков торта, запив это двумя сотнями миллионов бокалов шампанского.Статистика утверждает, что каждый пятый среднестатистический британец после выпитого устраивает скандал. После того как подарки были открыты, а рождественский ужин съеден, подданные королевы смотрят 205 млн фильмов и слушают 462 млн рождественских песен на всех.25 декабря жители Туманного Альбиона не только едят, но и тратят деньги не отходя от праздничного стола. Интернет-покупатели спустили в это день год назад в среднем по 300 фунтов стерлингов ($380). C каждым годом эта цифра только растет. Причина в том, что рождественский шопинг в Великобритании на протяжении последнего десятка лет плавно перетекал с Хай-стрит в онлайн. И в последние два года объем интернет-покупок окончательно превысил количество вещей и подарков, приобретенных в торговых центрах: 63% респондентов ответили, что купили все необходимое для праздника онлайн.Рождественский апогей - это Boxing Day 26 декабря, когда официально стартуют распродажи и большинство ритейлеров снижают цены вдвое. Охотники за скидками готовятся к атаке на прилавки задолго до открытия магазинов. У дверей популярного бренда одежды и товаров для дома Next обычно выстраиваются очереди из сотен покупателей. А самые практичные держатели кредитных карт магазина и вовсе бронируют шопинг заранее, пока остальным еще недоступны скидки.Рождественские распродажи наносят последний и сокрушительный удар по кошелькам и кредиткам потребителей Соединенного Королевства. Как говорит статистика, в моменты постпраздничного "похмелья" 1 из 5 бритишей горько сожалеет, что опять потратил на Рождество больше, чем было на карте. И ровно через год все повторяется вновь.