Чем запомнится россиянам 2019 год

Исследовательский центр портала Superjob.ru попросил жителей российских мегаполисов назвать наиболее важные события в их городах в уходящем году. И вот что получилось.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Жителям Москвы запомнились акции протеста, митинги и громкие уголовные дела против оппозиционеров на выборах в Мосгордуму. В Саратове и Челябинске открыли аэропорты, в Москве и Санкт-Петербурге - новые станции метро, отметили жители этих городов. В Омске недостроенный метрополитен окончательно законсервировали. Москву и Петербург соединила платная скоростная дорога "Нева".Жителей городов радовали фестивалями, выставками и концертами. Группа "Ленинград" проехала по мегаполисам с "прощальной гастролью". В Перми и Новосибирске открыли светомузыкальные фонтаны. Красноярский край и Челябинская область праздновали 85-летие. У Ростова-на-Дону круглая дата - 270 лет со дня основания.В Волгограде завершили внешнюю реставрацию скульптуры "Родина-мать зовет". В мегаполисах ремонтировали и строили мосты, автодороги и развязки, отметили жители.Красноярск принимал Универсиаду, Казань - чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, Омск - форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Екатеринбурге событием года стал конфликт сторонников и противников строительства православного храма.Природные катаклизмы беспокоили Иркутск и Красноярск: Иркутская область пострадала в июне от наводнения, а в июле-августе в Красноярском крае и Иркутской области горела тайга.С 2019 г. началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, что также нашло отражение в перечне главных событий уходящего года.Главным событием года в Москве стало открытие Московских центральных диаметров (МЦД) и новых станций метро (42% голосов). Почти каждый четвертый житель Москвы назвал ключевым событием года выборы в Мосгордуму, акции протеста и "московское дело" против оппозиционеров (23%).Для 14% столичных жителей 2019 г. запомнился культурными событиями, праздниками, выставками и фестивалями. День Победы и акцию "Бессмертный полк" назвали важнейшим событием 6% москвичей. Повышение пенсионного возраста упомянули 5%, 4% москвичей отметили ремонт автодорог.В Петербурге на первом месте оказались политические события - победа Александра Беглова на выборах губернатора (28%). С небольшим отрывом идут культурные события - праздники, фестивали, концерты и художественные выставки (26%). Почти 15% петербуржцев считают событием года запуск новых станций метрополитена. Около 9% опрошенных назвали профессиональные выставки, Международный энергетический форум (МЭФ) и визит Арнольда Шварценеггера на Synergy Global Forum.Почти 8% жителей Петербурга назвали самым важным событием года открытие скоростной дороги "Москва - Санкт-Петербург". Чемпионство "Зенита", спортивные соревнования и турниры, прошедшие в Санкт-Петербурге, стали главным событием года для 4% горожан. Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда запомнили 4% опрошенных, празднование 9 Мая - 2%. Около 2% назвали событием года повышение пенсионного возраста, 2% - убийство аспирантки Анастасии Ещенко.В Волгограде ключевое событие года - строительство автодорог и ремонт моста через Волжскую ГЭС (34%). Каждый пятый житель назвал главным событием года реставрацию монумента "Родина-мать зовет". Для 14% жителей города на первом месте оказалась политика - победа Андрея Бочарова на выборах губернатора Волгоградской области и арест бывшего главы Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.Каждому десятому жителю Волгограда уходящий год запомнился празднованием Дня города и концертом группы "Ленинград". День Победы назвали главным событием года 9%, 7% запомнили год работами по реконструкции набережной, 4% отметили успехи футбольного клуба "Ротор", 2% назвали главным событием года церемонию вручения премии "ТЭФИ-регион".В Воронеже 48% жителей города считают главными событиями года культурные мероприятия, наиболее популярными из которых стали знаменитый Платоновский фестиваль и День города. Ремонт виадука над железнодорожным переездом упомянули 35%. Празднование 9 Мая год запомнил каждый десятый житель города. Для 7% волгоградцев главным событием стало повышение возраста выхода на пенсию.Каждый третий житель Екатеринбурга назвал главным событием года конфликт сторонников и противников строительства православного храма на месте сквера у Драмтеатра. Почти 26% жителей запомнили праздники и культурные мероприятия, 10% - профессиональные выставки и форумы. Открытие Макаровского моста назвали событием года 9% екатеринбуржцев. Усилия властей по благоустройству города отметили 5%.Почти 4% жителей Екатеринбурга считают главным в уходящем году решение о проведение в Екатеринбурге Универсиады-2023 и повышение пенсионного возраста, 3% запомнили год празднованием Дня Победы. Реконструкцию набережной считают ключевым событием года 3%.Для жителей Нижнего Новгорода на первом месте в уходящем году оказались праздничные мероприятия и концерты (41%). Усилия городских служб по благоустройству города оценили 28% горожан. Почти 9% отметили приезд президента Владимира Путина на форум "Россия - спортивная держава". Еще 9% выделили ремонт городских автодорог.Около 4% нижегородцев считают событием года выборы и повышение пенсионного возраста, 3% запомнили год празднованием 9 Мая, 2% - профессиональным конкурсом "Лидеры России".Такая вот картина сложилась от уходящего года. Однозначно можно утверждать лишь одно: концерты группы "Ленинград" оставили в народной памяти более заметный исторический след, чем празднование Дня Победы. А что если придет время, и 9 Мая парадом по Красной площади пройдут только фанаты Сергей Шнурова? Осталось уповать лишь на то, что свое слово в наступающем году могут сказать Филипп Киркоров и Николай Басков. Не все еще потеряно. С Новым годом!