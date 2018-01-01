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      Президент Турции назвал санкции США против энергопроектов "нарушением прав"

      18:02Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган назвал угрозу введения санкций со стороны США в отношении турецких компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Турецкий поток", нарушением прав.

      По словам Эрдогана, американская сторона теперь говорит о наложении санкций против "Турецкого потока"

      "Это полное нарушение наших прав", - сказал Эрдоган, пообещав, что Турция ответит санкциями в отношении США.

      Военный бюджет, принятый Конгрессом США ранее, включал санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", а также в проекте "Турецкий поток", утверждая, что эти проекты сделают Европу зависимой от России в области энергетики.

      Турция 20 декабря осудила использование негативной риторики, нацеленной на Турцию в законопроекте о бюджете США.

      Как писали "Вести.Экономика", в октябре два высокопоставленных сенатора из комитета по международным отношениям представили законопроект о санкциях США в отношении Турции за ее военное вторжение на север Сирии.

      Отмечалось, что законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Джимом Ришем и демократом Робертом Менендесом, ограничит продажу оружия Турции.

      Он также предусматривает введение санкций против турецких чиновников и тех, кто занимается поставкой оружия турецким военным в Сирии.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: США, Турция, санкции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турецкий поток, Северный поток-2

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