С учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром" в 2019 г. может превысить $120 млрд: предварительные финансовые итоги уходящего года подводит заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов в интервью отраслевому журналу

Фамил Садыгов, заместитель председателя правления ПАО "Газпром"

– Фамил Камилович, с какими финансовыми результатами группа "Газпром" планирует завершить 2019 г. – выручка, EBITDA, чистая прибыль?

– Какой ожидается свободный денежный поток по итогам 2019 г.?

Фото: "Газпром"

Комфортный долг

– Как изменится долговая нагрузка группы "Газпром" в 2019 г.?

Фото: "Газпром"

– Расскажите о среднесрочной стратегии группы "Газпром" в отношении привлечения средств.

Проектное финансирование

– Расскажите о планах в области привлечения проектного финансирования. Как осуществляется финансирование строительства Амурского ГПЗ? Как будет осуществляться финансирование создания перерабатывающего комплекса в Усть-Луге?

Фото: "Газпром"

– Будет ли расширяться сотрудничество с банками и биржами азиатских стран?

– Может ли быть реализована программа выпуска мультивалютных облигаций на российском рынке?

Налоги

– Какую сумму в виде налогов заплатит "Газпром" в 2019 г.?

– После присоединения ООО "Газпром экспорт" к системе налогового мониторинга в начале этого года какие следующие шаги запланированы в данном направлении?

Фото: "Газпром"

Инвестиции и дивиденды

– Какие параметры заложены в бюджет ПАО "Газпром" на 2020 г.? Каковы инвестиционные планы?

– Каковы планы компании в отношении выплаты дивидендов по итогам 2019 года?

Фото: "Газпром"

Капитализация

Беседовал Сергей Правосудов

Москва, 21 декабря - "Вести.Экономика".– 2019 г. был достаточно сложным с точки зрения конъюнктуры на газовых рынках. В течение года спотовые цены на газ на торговых площадках в Европе снижались под давлением ряда факторов, включая теплую погоду зимой-2018/19, рост предложения СПГ на мировом рынке, замедление темпов роста спроса на газ в Азии и так далее. В результате летом текущего года сформировались аномально низкие спотовые цены на газ в Европе. При этом с началом зимнего сезона и отбором газа в октябре цены на европейских хабах начали возвращаться к более комфортным уровням. Такая динамика цен на ключевом для нас экспортном рынке во многом определяет прогноз основных финансовых показателей группы "Газпром" за 2019 г.Отчетность группы "Газпром" по МСФО за 2019 г. с учетом необходимости проведения аудита будет подготовлена и опубликована в конце апреля следующего года, поэтому сейчас можно делать только предварительные прогнозы. С учетом ожидаемого уровня среднегодовой цены на нефть и газ на европейском рынке выручка группы "Газпром", по нашим оценкам, в 2019 г. составит более $120 млрд, а EBITDA – около $30 млрд. Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать очень сложно в связи с высокой подверженностью влиянию курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года.– "Газпром" ежегодно стремится поддерживать свободный денежный поток на положительном уровне, поскольку этот показатель во многом определяет эффективность деятельности компании. Финансовые аналитики знают большое количество способов расчета свободного денежного потока. Мы рассчитываем этот показатель как разницу операционного денежного потока и финансирования инвестиций. Генерация "Газпромом" положительного свободного денежного потока способствует сохранению устойчивого финансового положения группы даже при неблагоприятных событиях на товарных и финансовых рынках.Мы по-прежнему уделяем значительное внимание улучшению возможностей по генерации свободного денежного потока как за счет работы по улучшению динамики операционных показателей, так и с помощью контроля инвестиционных расходов и повышения эффективности программы капитальных вложений.В 2019 г. мы проходим пик инвестиционного цикла в связи с одновременной реализацией трех стратегических проектов: "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом даже с учетом высокого объема капиталовложений и в условиях слабой конъюнктуры на европейском рынке газа мы ожидаем, что по итогам текущего года значение свободного денежного потока будет находиться на положительном уровне. Но на итоговую величину в дополнение к указанным мною факторам также будет оказывать влияние динамика движения оборотного капитала по группе "Газпром" в конце 2019 г.– В настоящее время общий уровень долга, профиль погашения, средняя стоимость долга и долговые коэффициенты находятся на комфортных для группы уровнях, несмотря на привлечение дополнительного заемного финансирования для реализации значимых проектов – "Северный поток-2" и Амурский ГПЗ.По данным консолидированной отчетности группы "Газпром" по МСФО за девять месяцев 2019 г., наиболее часто применяемый показатель долговой нагрузки – чистый долг к EBITDA – составил 1,1, что является комфортным уровнем, в том числе и по международным меркам. Отмечу, что для наиболее корректного анализа нашего финансового положения мы рекомендуем аналитикам и инвесторам при расчете величины чистого долга учитывать банковские депозиты, которые не отражены в статье "Денежные средства и эквиваленты в отчетности по МСФО". По состоянию на конец III квартала 2019 г. объем таких депозитов составил 391 млрд руб. Таким образом, с точки зрения ликвидности и кредитоспособности "Газпром" обладает солидным запасом прочности, поскольку текущая долговая нагрузка находится значительно ниже верхнего предела комфортных значений коэффициента чистый долг/EBITDA, который мы для себя определяем до уровня 2,0.ПАО "Газпром" также осуществляет усиленный контроль за внешними заимствованиями и долгом компаний группы "Газпром". С этой целью компаниям группы "Газпром" устанавливаются предельные значения долговых коэффициентов и финансово-экономических показателей, осуществляется предварительное согласование программ внешних финансовых заимствований и конкретных сделок в рамках установленных лимитов и финансовых показателей.Для снижения долговой нагрузки, улучшения ликвидности и оптимизации структуры долга всё больше дочерних предприятий вовлекается в систему кэш-пуллинга. Кроме того, компании группы "Газпром" постоянно ведут работу по снижению ставок путем рефинансирования действующих кредитов и займов, а также по использованию инструментов финансирования, не оказывающих влияния на внешний долг.В настоящий момент кредитные рейтинги ПАО "Газпром" от всех трех крупнейших международных рейтинговых агентств находятся на инвестиционном уровне, что является авторитетным внешним подтверждением высокого уровня кредитоспособности и финансовой устойчивости группы "Газпром".– Группа "Газпром" на протяжении ряда лет проводит консервативную политику в области привлечения заемных ресурсов и продолжает работу по оптимизации долгового портфеля.Ежегодный объем привлечений определяется бюджетом компании, который утверждается советом директоров ПАО "Газпром". При формировании стратегии заимствований мы ориентируемся на ситуацию на основных финансовых рынках – банковских кредитов, облигационных займов (валютных и рублевых). Объем программы заимствований ПАО "Газпром" (без учета внутригрупповых займов) на 2020 г составляет 557,77 млрд руб.Выбор валюты и инструментов осуществляется в зависимости от рыночной конъюнктуры и условий привлечения. Преимущественно группа "Газпром" осуществляет финансовые заимствования в иностранной валюте, что обусловлено низкими процентными ставками на зарубежных рынках и большей емкостью международных рынков капитала по сравнению с рублевыми инструментами. Кроме того, около 2/3 выручки группы поступает в иностранной валюте, что создает естественный валютный хедж с точки зрения обслуживания долга. Порядка 20% долгового портфеля группы "Газпром" составляют рублевые заимствования (по головной компании – 7-8%).– В 2019 г. финансирование проекта Амурского ГПЗ осуществляется за счет привлеченных средств промежуточного (бридж) финансирования и собственных средств ПАО "Газпром". В настоящее время по проекту "Амурский ГПЗ" ведется обсуждение возможных условий проектного финансирования с потенциальными кредиторами. Планируемый срок завершения переговоров – конец 2019 г. Переговоры относительно коммерческих условий по проектному финансированию носят конфиденциальный характер, однако проявленный международными банками интерес к предоставлению проектного финансирования для Амурского ГПЗ существенно превышает потребность проекта. Целевой уровень заемного финансирования – 70%, и 30% – за счет собственных средств.Что касается финансирования строительства перерабатывающего комплекса в Усть-Луге, то в настоящий момент совместно с партнерами ведется проработка структуры финансирования проекта. На данном этапе могу отметить, что планируется организовать привлечение заемных средств как от российских кредиторов, так и от зарубежных банков, в том числе под покрытие экспортных кредитных агентств. Мы продолжаем активно работать над этим важнейшим проектом, чтобы обеспечить своевременный запуск завода.– "Газпром" успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, в конце 2018 г. была успешно реализована дебютная сделка по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах под гарантию JBIC на сумму, эквивалентную $578 млн. Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский. Широкий спектр азиатских валют имеет существенный перекрестный инвестиционный спрос, что ограничивает общий объем предложения по финансированию из АТР.Вместе с тем емкость азиатских рынков капитала с каждым годом увеличивается, и мы постоянно наблюдаем участие азиатских инвесторов в наших предложениях на рынке еврооблигаций. ПАО "Газпром" в связи с этим не исключает для себя возможности работы в данном сегменте рынка, если условия таких заимствований будут соответствовать нашим ожиданиям.– ПАО "Газпром" изучает возможность выпуска в рамках российского законодательства корпоративных облигаций, номинированных в рублях или иностранной валюте (доллар США, швейцарский франк, евро), предназначенных для размещения как среди российских, так и среди международных инвесторов. В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций (ПАО "Газпром" или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства Российской Федерации в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций.– Налоговые платежи играют существенную роль в расходах "Газпрома" и отражают важное значение группы в формировании доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. "Газпром" является одним из крупнейших налогоплательщиков России. Так, в 2019 г. размер налоговых платежей группы "Газпром" составит, по нашим ожиданиям, 2,6 трлн руб., что в целом соответствует уровню налоговых платежей прошлого года.– Налоговый мониторинг – это прогрессивная форма налогового контроля, которая выводит взаимодействие Федеральной налоговой службы (ФНС) России и налогоплательщика на качественно новый уровень. Доверие компаний к новой системе администрирования растет.Организациям группы "Газпром" как добросовестным налогоплательщикам важен открытый и конструктивный диалог с ФНС России. ПАО "Газпром" проводит активную работу по включению компаний группы в систему налогового мониторинга. Переход на такую форму налогового контроля направлен в первую очередь на дальнейшее повышение прозрачности деятельности организаций группы "Газпром".Присоединение ООО "Газпром экспорт" к системе налогового мониторинга было первым шагом в работе по переходу организаций Группы на налоговый мониторинг. Поэтапное присоединение других компаний группы к налоговому мониторингу будет продолжено. С 1 января 2020 г. к налоговому мониторингу присоединятся шесть компаний группы "Газпром": "Газпром добыча Астрахань", "Газпром трансгаз Волгоград", "Газпром трансгаз Самара", "Газпром трансгаз Саратов", "Газпром трансгаз Уфа" и "Газпром трансгаз Чайковский". В 2021 г. запланирован переход на налоговый мониторинг еще 17 организаций группы "Газпром", а в 2022 г. – еще 12.– При формировании бюджета ПАО "Газпром" на 2020 г. мы использовали исходные данные и параметры, синхронизированные с Минэкономразвития России, заложенные в параметрах прогноза макроэкономического развития по аналогии с формированием параметров бюджета РФ:• мировые цены на нефть Urals – $57/барр.,• среднегодовой курс доллара – 65,7 руб. за доллар США,• среднегодовой курс евро – $1,14 за евро.Консервативный подход к бюджетированию позволяет нам реализовывать наши планы даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сохраняя при этом устойчивое финансовое положение. проект инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2020 г. сформирован с учетом прогнозных лимитов финансирования, директивных сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов и показателей среднесрочного баланса газа. Лимит финансирования инвестиционной программы на 2020 г. составляет 1,08 трлн руб., что на 259 млрд руб. ниже объемов финансирования Инвестиционной программы 2019 г. Проектом инвестиционной программы на 2020 г. предусмотрены инвестиции на финансирование приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач корпорации.Для наращивания производственных мощностей Якутского и Иркутского центров газодобычи на 2020 г. предусмотрено продолжение финансирования проектов обустройства Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", в том числе на участке Ковыкта – Чаянда, кроме того, предусмотрены инвестиции в проекты, обеспечивающие подачу газа в газопровод "Северный поток-2", проекты обустройства и вывода газа с шельфа о. Сахалин и с Харасавэйского месторождения. Прогнозные объемы финансирования инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2021–2022 гг. составляют 1,1 трлн руб. в год.– Менеджмент компании ориентирован на повышение доходов акционеров, а также рост инвестиционной привлекательности и капитализации ПАО "Газпром", в связи с чем на рассмотрение советом директоров вынесена новая дивидендная политика, в соответствии с которой целевой уровень дивидендных выплат по итогам 2021 г. должен будет достигнуть 50% от скорректированной чистой прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО. Достижение целевого значения будет постепенным, в соответствии с данной стратегией уровень выплат, планируемый по итогам 2019 г., должен будет составить 30% от скорректированной чистой прибыли, при этом размер выплат в рублевом выражении будет напрямую зависеть от финансовых результатов группы по итогам 2019 г.Мы рассчитываем, что совет директоров поддержит наши предложения в отношении обновления дивидендной политики.– Есть ли факторы, которые могут привести к росту капитализации "Газпрома"?– Мы исходим из того, что, несмотря на значительный рост капитализации "Газпрома" в 2019 г., акции компании обладают существенным потенциалом роста.С начала года цена акций выросла более чем на 60%, капитализация достигла $100 млрд. Важную роль в этом сыграло намерение компании внедрить новую дивидендную политику и увеличить коэффициент выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Кроме того, инвесторы положительно оценили организационные и кадровые изменения, произошедшие в компании в 2019 г. И, конечно, важнейшим событием текущего года стал запуск поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". При этом сложная ценовая конъюнктура на европейском газовом рынке оказала сдерживающее влияние на динамику котировок акций "Газпрома".Дальнейший рост капитализации мы ожидаем в результате реализации нашей стратегии по улучшению профиля генерации свободного денежного потока благодаря следующим факторам:• запуск и наращивание объемов поставок по нашим стратегическим газопроводным проектам "Северный поток-2" и "Турецкий поток", что позволит снизить транспортные расходы по поставкам газа европейским потребителям;• наращивание ежегодных объемов поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" до 38 млрд куб. м в 2025 г.;• запуск в 2021 г. Амурского ГПЗ и наращивание объемов переработки газа;• рост доходов нашего нефтяного бизнеса;• дополнительные доходы от ряда проектов меньшего масштаба, а также оптимизации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности группы;• снижение объема капиталовложений группы в силу прохождения пика инвестиционного цикла в 2019 г.Одновременно с постепенным наращиванием свободного денежного потока будет происходить увеличение объема дивидендных выплат в соответствии с новой политикой. Рост доходов акционеров, безусловно, станет основой продолжения роста капитализации "Газпрома".Также хотел бы отметить, что большинство аналитиков инвестиционных банков установили рекомендацию "покупать" по акциям "Газпрома", прогнозируя дальнейший рост их стоимости. Мы также планируем дальнейшее развитие диалога с инвестиционным сообществом в различных форматах для увеличения прозрачности нашей деятельности. Стоит сказать, что при определении стратегии и формировании планов мы обязательно учитываем различные виды рисков, а также анализируем возможные сценарии развития внешних условий. При этом сильные фундаментальные характеристики наших активов и консервативная стратегия позволяют успешно справляться с возникающими вызовами.