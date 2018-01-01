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      Страны БРИКС хотят довести инвестпортфель Банка развития до $23 млрд к 2021 году

      18:31Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Страны БРИКС хотят увеличить размер инвестпортфеля Банка развития до $23 млрд к 2021 году, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

      "Флагманским и общеизвестным в этом смысле проектом БРИКС является деятельность нового Банка развития. Суммарно за несколько лет его операционной деятельности одобрено 44 инвестиционных проекта на сумму почти $13 млрд. По прогнозам менеджмента банка, до конца текущего года планируется довести этот портфель до $15 млрд, а к 2021 г. инвестиционный портфель пополнится еще на $8-10 млрд", - заявил он в ходе дискуссии о приоритетах РФ в качестве председателя в БРИКС на площадке клуба "Валдай".

      Чиновник МИД РФ также заявил, что банк находится на пути к выпуску облигаций в национальных валютах стран БРИКС.

      "Важным направлением в деятельности банка становится финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС. Мы находимся на пути к выпуску облигаций банка в национальных валютах", - заявил он.

      Рябков напомнил, что в скором времени планируется открытие офисов банка в России и Индии.

      "В ближайших планах - открытие региональных отделений, в том числе в Москве. Видимо, до лета такое отделение будет открыто. Затем в Индии, видимо, в 2021 году", - отметил он.

      Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития (НБР) было принято в 2013 г. на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 г. на следующем саммите в бразильской Форталезе было подписано соглашение о создании банка. Официально банк начал работу после инаугурационного заседания совета управляющих банка 7 июля 2015 г. в Москве.

      Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

      Рубрики: Финансы, Правительство, Парламент

      Метки: Индия, инвестиции, БРИКС, Сергей Рябков, НБР

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