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      Запасы золота в резервах Банка России в ноябре выросли на 0,41%

      18:36Распечатать

      Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика". Запасы монетарного золота в международных резервах России в ноябре 2019 г. выросли на 0,41% (рост на 9,33 тонны) и на 1 декабря составляли 72,7 млн унций (2261,223 тонны) согласно данным Банка России.

      В январе-октябре регулятор уже закупил 139,96 тонны золота, таким образом за 11 месяцев 2019 г. уже закуплено в золотовалютные резервы 149,29 тонны монетарного золота.

      Стоимость золота в резервах за ноябрь несколько снизилась - на 1,86% до $105,896 млрд на 1 декабря 2019 г. со $107,903 млрд на 1 ноября. Доля золота в международных резервах также снизилась - до 19,54% с 19,95%.

      Банк России в течение 2018 г., так же как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 г. составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны).

      Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 г. запасы золота составляли 402 тонны, 2008 г. - 450 тонн, 2009 г. - 519 тонн, 2010 г. - 637,6 тонны, 2011 г. - 789,9 тонны, 2012 г. - 883,2 тонны, 2013 г. - 958 тонн, 2014 г. - 1036 тонн, 2015 г. - 1207 тонн, 2016 г. - 1415,2 тонны, на начало 2017 г. - 1614,3 тонны.

      За 2017 г. запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (рост на 223,95 тонны) и на 1 января 2018 г. составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны).

      Рубрики: ЦБ РФ, Статистика

      Метки: Банк России, ЦБ РФ, запасы золота

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