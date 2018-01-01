Доходы потребителей США в ноябре выросли на 0,5%

Доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило бюро экономического анализа министерства торговли.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".При этом расходы потребителей увеличились на 0,4% в месячном выражении.Показатель роста расходов совпал с прогнозом опрошенных агентством Reuters аналитиков, но рост доходов ожидался на уровне только в 0,3%.Располагаемые доходы населения в США в ноябре выросли также на 0,5%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 г., поднялись на 0,4% по сравнению с октябрем.Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по социальному страхованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.