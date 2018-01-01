Настроения потребителей США неожиданно выросли в декабре

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index, MCSI), указывающий на степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до 99,3 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта.

Москва, 20 декабря - "Вести.Экономика".Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что показатель в декабре сохранится на уровне предварительной оценки в 99,2 пункта.Индекс текущих экономических условий в США в декабре, по окончательной оценке, увеличился до 115,5 пункта с уровня предыдущего месяца в 111,6 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 88,9 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценок и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.